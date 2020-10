Δείτε την εμφάνιση του Jack White στο SNL

Στο Saturday Night Live εμφανίστηκε ο Jack White, αντικαθιστώντας τελευταία στιγμή τον Morgan Wallen, που ήταν προγραμματισμένο να εμφανιστεί.

Ο White είχε αρκετές εκπλήξεις σε αυτή του την εμφάνιση. Έτσι, ο μουσικός έπαιξε ζωντανά το "Ball and Biscuit" των White Stripes, αλλά διασκεύασε και το "Jesus Is Coming Soon" του Blind Willie Johnson, στην αρχή του οποίου, ακούσαμε ένα απόσπασμα από τη συνεργασία του με την Beyoncé, "Don't Hurt Yourself" -παρεμπιπτόντως, το κομμάτι του Johnson γράφτηκε για την πανδημία της ισπανικής γρίπης του 1918. Ακόμη, ο Jack White έπαιξε το κομμάτι του "Lazaretto", χρησιμοποιώντας μια κιθάρα που σχεδίασε ο Eddie Van Halen, αποτίοντας έτσι, τον δικό του φόρο τιμής στον κιθαρίστα που πέθανε πριν λίγες μέρες στα 65 του χρόνια.

Βλέπετε την εμφάνιση του Jack White στο SNL παρακάτω: