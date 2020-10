Στο πρώτο της κομμάτι μετά από έξι χρόνια, η Stevie Nicks λέει "Show Them The Way"

Πρόσφατα η Stevie Nicks ανακοίνωσε την κυκλοφορία ενός live δίσκου και τώρα κυκλοφορεί και ένα νέο κομμάτι και για την ακρίβεια, το πρώτο της μετά από έξι χρόνια.

Η μουσικός εμπνεύστηκε το "Show Them The Way" από ένα όνειρο που είδε και στο οποίο πρωταγωνιστούσαν πολιτικές φιγούρες όπως αυτές του Martin Luther King Jr. και John F. Kennedy, οι οποίοι κιόλας αναφέρονται στο κομμάτι.

Ακόμη, στο "Show Them The Way" βρίσκουμε στα ντραμς τον Dave Grohl και την παραγωγή ανέλαβε ο Greg Kurstin. Επιπλέον, αναμένουμε και το βίντεο κλιπ του κομματιού, το οποίο σκηνοθετεί ο «πολύς» Cameron Crowe.

Ακούτε το νέο κομμάτι της Stevie Nicks παρακάτω: