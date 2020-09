Νέο κομμάτι από τους Tune-Yards

Με ένα νέο κομμάτι επέστρεψαν οι Tune-Yards με τίτλο "Nowhere, Man" -που παραπέμπει, φυσικά, στο κομμάτι των Beatles με το ίδιο όνομα.

Το κομμάτι είναι το νεότερο δείγμα δουλειάς των Merrill Garbus και Nate Brenner μετά τον δίσκο των Tune-Yards, I Can Feel You Creep Into My Private Life από το 2018, αλλά και το score που κυκλοφόρησαν πέρυσι, για την ταινία Sorry To Bother You του Boots Riley.

Το νέο κομμάτι συνοδεύεται από ένα stop motion animation βίντεο.

Βλέπετε και ακούτε το "Nowhere, Man" παρακάτω: