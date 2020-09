Tο "Turntables" θα ακούγεται στο ντοκιμαντέρ All In: The Fight for Democracy.

Ένα νέο κομμάτι έδωσε στη δημοσιότητα η Janelle Monáe.

To "Turntables", όπως είναι ο τίτλος του θα ακούγεται στο επερχόμενο ντοκιμαντέρ των Amazon Studios, All In: The Fight for Democracy, σε σκηνοθεσία και παραγωγή των Liz Garbus και Lisa Cortés, που θα γίνει διαθέσιμο στο Amazon Prime Video στις 18 Σεπτεμβρίου.

Για την ώρα, ακούτε το "Turntables" της Janelle Monáe παρακάτω: