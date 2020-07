Είχε ανακοινωθεί από τον Μάιο από τον Nigel Godrich πως αρχειακό υλικό από τη σειρά ζωντανών performances, From The Basement, θα γίνει διαθέσιμο για online streaming.

Αφού είδαμε τις σχετικές εμφανίσεις ονομάτων όπως οι Radiohead, PJ Harvey, Queens of the Stone Age και Fleet Foxes, σειρά έχουν οι Sonic Youth με την εμφάνισή τους στο From The Basement από το 2007 που έγινε για πρώτη φορά ολόκληρη διαθέσιμη στο Youtube.

Τη βλέπετε παρακάτω: