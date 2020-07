Νέος δίσκος από τον Sufjan Stevens

Νέο δίσκο ανακοίνωσε πως θα κυκλοφορήσει ο Sufjan Stevens. H νεότερη σόλο δουλειά του μετά το Carrie & Lowell του 2015 θα λέγεται The Ascension, θα περιλαμβάνει 15 νέα κομμάτια και θα κυκλοφορήσει στις 15 Σεπτεμβρίου από την Ashmatic Kitty.

Το πρώτο single του δίσκου θα έχει τον τίτλο "America", θα έχει τη χορταστική διάρκεια των 12 λεπτών και θα κυκλοφορήσει αυτή την Παρασκευή (3/7).

Ως τότε, έχουμε την tracklist και το εξώφυλλο του δίσκου:

The Ascension:

01 Make Me An Offer I Cannot Refuse

02 Run Away With Me

03 Video Game

04 Lamentations

05 Tell Me You Love Me

06 Die Happy

07 Ativan

08 Ursa Major

09 Landslide

10 Gilgamesh

11 Death Star

12 Goodbye To All That

13 Sugar

14 The Ascension

15 America