Ο μουσικός πέτυχε το ρεκόρ στα charts του Billoboard με τη νέα δουλειά του, Rough And Rowdy Ways, που αποτελεί το πιο επιτυχημένο του άλμπουμ την τελευταία δεκαετία.

Σαν να μην έφταναν όλα τα άλλα που έχει καταφέρει, τώρα ο Bob Dylan σπάει ένα ακόμα ρεκόρ μιας και έγινε ο μόνος καλλιτέχνης που έχει δίσκο στο Top 40 του Billboard σε κάθε δεκαετία από τα 60s μέχρι και σήμερα.

Αυτό φυσικά το κατάφερε με το νέο του δίσκο Rough And Rowdy Ways ο οποίος φιγούραρε από την πρώτη εβδομάδα στην 2η θέση των αμερικανικών charts, κάτι που το κάνει το πιο επιτυχημένο άλμπουμ του μουσικού από το 2009 και το Together Through Life.

Καθόλου άσχημα, θα έλεγε κανείς...