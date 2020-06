H Rina Sawayama διασκευάζει Lady Gaga

Ακούστε τη διασκευή της νεαρής ποπ σταρ στο κομμάτι από το The Fame Monster.

Φέτος η Rina Sawayama μας συστήθηκε με το ντεμπούτο της, αλλά και η Lady Gaga επέστρεψε με τη νέα της δουλειά, Chromatica.

Τώρα οι δύο ποπ σταρς ξαναβρίσκονται...στο δρόμο μας μιας και η πρώτη διασκευάζει τη δεύτερη. Στο πλαίσιο του Pride, το Spotify κυκλοφόρησε μια σειρά από διασκευές ή επανεκτελέσεις που θα είναι διαθέσιμες αποκλειστικά στην πλατφόρμα streaming και ανάμεσα σε αυτά τα κομμάτια, βρίσκουμε και τη διασκευή της Sawayama στο "Dance In The Dark" από το The Fame Monster της lady Gaga.

Ακούτε το κομμάτι παρακάτω: