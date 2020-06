Η Beyonce τραγουδάει για την αστυνομική βαρβαρότητα και το Black Lives Matter

Μια νέα, a capella έκδοση του "Black Parade" μας έδωσε η Beyoncé.

Το κομμάτι της κυκλοφόρησε για την ημέρα του Juneteenth, στην οποία οι ΗΠΑ τιμούν την κατάργηση της δουλείας.

Το "Black Parade" το έγραψε μαζί με τον Jay-Z, αλλά και με τους συνεργάτες της Derek Dixie, Caso και Kaydence. Οι στίχοι έχουν αναφορές στην πανδημία, την αστυνομική βαρβαρότητα και την Ταμίκα Μάλορι που πρωτοστάτησε στο γυναικείο κίνημα Women's March και τώρα συμμετέχει ενεργά στο Black Lives Matter.

“I’m goin’ back to the South, I’m goin’ back, back, back, back / Where my roots ain’t watered down, growin’, growin’, like a baobab tree”, τραγουδάει στο κομμάτι, που αξίζει να ακούσετε στο Tidal, εδώ.

Ακολουθεί και η έκδοση του κομματιού που έκανε διαθέσιμη πριν μία εβδομάδα: