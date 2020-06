Οι Travis επιστρέφουν με (ενδιαφέρον) νέο single, video και άλμπουμ μετά από τέσσερα χρόνια

Με νέο single επέστρεψαν οι Travis, ένα κομμάτι που θα περιλαμβάνεται στη δισκογραφική επιστροφή τους μετά από τέσσερα χρόνια, το 10 Songs.

Το νέο τους κομμάτι, που είναι uptempo και ιδιαίτερα πιασάρικο, έχει τίτλο "A Ghost". Το video, μάλιστα, σχεδίασε στο χέρι ο frontman τους, Fran Healy, σε συνεργασία με τον δεκατετράχρονοι γιό του, Clay, κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Ο πρώτος αποκάλυψε ότι έριξε πάρα πολλή δουλειά: κάθε 10 δευτερόλεπτα αντιστοιχούν σε 12 ώρες σχεδίου. Η διαδικασία αυτή τον βοήθησε να συγκεντρωθεί και να απασχοληθεί με κάτι, όπως λέει, και τον επέτρεψε από το να μπαίνει στο... Twitter. Όλο αυτό που συνέβαινε τον έκανε να στρεσαριστεί, "γιατί ήθελα να ρίξω μπουνιά στον Ντόναλντ Τραμπ, στο πρόσωπο, τόσο, μα τόσο δυνατά. Και με αγχώνει που δεν μπορώ να το κάνω", όπως είπε χαρακτηριστικά. Γι' αυτό και βρήκε καταφύγιο σε αυτή την επίπονη, αλλά ιδιαίτερα δημιουργική διαδικασία.

Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε στα RAK studios του Λονδίνου και η παραγωγή ανήκει τόσο στον ίδιο όσο και στον Robin Baynton (Coldplay, Florence & The Machine). Μάλιστα, στον δίσκο συμμετέχουν αρκετοί γνώριμοι, όπως ο Jason Lytle των Grandaddy, ο Greg Leisz (έχει συνεργαστεί με Beck, Emmylou Harris, Bruce Springsteen) και η Susanna Hoffs των The Bangles. Σημειώνουμε επίσης ότι το 10 Songs βρίσκει τον frontman ως βασικό δημιουργό των κομματιών, για πρώτη φορά μετά το 12 Memories του 2003.

Ακολουθεί το track list του άλμπουμ:

‘Waving At The Window’

‘The Only Thing’ (feat. Susanna Hoffs)

‘Valentine’

‘Butterflies’

‘A Million Hearts’

‘A Ghost’

‘All Fall Down’

‘Kissing In The Wind’

‘Nina’s Song’

‘No Love Lost’

Το 10 Songs θα κυκλοφορήσει στις 9 Οκτωβρίου.

https://www.youtube.com/watch?v=9gArvGIQHdU