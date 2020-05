Μέσα στο 2020 η δισκογραφική επιστροφή των ABBA

Έχουν περάσει πλέον δύο χρόνια από την ανακοίνωση των ABBA που ανέφερε ότι έχουν γράψει 2 νέα τραγούδια. Πρώτη γεύση θα πέρναμε τα Χριστούγεννα του 2018, κάτι που τελικά δεν έγινε μέχρι σήμερα. Μάλιστα, είχαν γίνει γνωστοί και οι τίτλοι των δύο κομματιών: "I Still Have Faith In You" και "Don’t Shut Me Down".

Τα μέλη της καλύτερης ποπ μπάντας στη μουσική ιστορία είπαν μαζί "αντίο" το 1982, όταν διαλύθηκε η κοινή ζωή του Björn Ulvaeus με την Agnetha Fältskog (1980), αλλά και αυτή του Benny Anderson με την Anni-Frid Lyngstad (1981). Στο μεσοδιάστημα, οι φήμες ήθελαν να τους γίνονται κολοσσιαίες χρηματικές προσφορές για να επανενωθούν, με την τετράδα να αρνείται πεισματικά, παρότι κανενός η σόλο καριέρα δεν άγγιξε τα ύψη των ABBA.

«Και οι τέσσερις νιώσαμε ότι, έπειτα από περίπου 35 χρόνια, θα είχε πλάκα να ενώναμε ξανά τις δυνάμεις μας και να μπούμε στο στούντιο. Και αυτό κάναμε», έλεγε πριν δύο χρόνια η λακωνική ανακοίνωση.

Σε μια νέα συνέντευξή του, ο Björn Ulvaeus αποκάλυψε ότι το νέο υλικό θα έρθει πιθανότατα μέσα στο 2020, κι αυτή η πληροφορία έρχεται 3 μήνες μετά από τη δήλωση του Benny Anderson προ καραντίνας: «Έρχονται. Έρχονται μέσα στο 2020. Νομίζω μετά το καλοκαίρι. Αλλά μόνο να μαντέψω μπορώ γιατί δεν είμαι σίγουρος», είχε πει τον Φεβρουάριο. Το βέβαιο είναι ότι οι ABBA έχουν δουλέψει στο στούντιο μαζί, επομένως μπορούμε πλέον να βασιστούμε σε αυτό.

Τέλος, έγινε γνωστό ότι όλα τα άλμπουμ των ABBA θα επανακυκλοφορήσουν σε χρωματιστό βινύλιο για πρώτη φορά.