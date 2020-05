Debbie Harry και Alice Cooper σε ντοκιμαντέρ για την πρωτοπόρo Suzi Quatro

Η Debbie Harry και ο Alice Cooper ανήκουν στα ονόματα που εμφανίζονται στο trailer για το Suzi Q, μια ενδιαφέρουσα νέα ταινία για την πρωτοπόρο ροκ σταρ Suzi Quatro, την οποία αναμένουμε αυτό το καλοκαίρι.

Στα '70s, η Αμερικανίδα σημείωσε μεγάλες επιτυχίες, όπως τα "Can the Can" (1973) και "Devil Gate Drive" (1974) - αλλά φυσικά και το ντουέτο "Stumblin' In" με τον Chris Norman των Smokie (1978). Η πρώτη της δισκογραφική δουλειά (με τίτλο το όνομά της) κυκλοφόρησε το 1973 και από τότε έβγαλε συνολικά 15 στούντιο άλμπουμ (το τελευταίο μόλις πέρσι), τα οποία ευτύχησαν να πουλήσουν πάνω από 50 εκατομμύρια κόπιες σε όλο τον κόσμο.

Σε σκηνοθεσία Liam Firmager, το ντοκιμαντέρ χρονολογεί την καριέρα της Suzi Quatro, από το ξεκίνημά της στο Ντιτρόιτ έως τη χρονιά του πρώτου άλμπουμ της, το 1973. «Πολλά κορίτσια είχαν προσπαθήσει να γίνουν Suzi Quatro», σημειώνει ο Alice Cooper, «αλλά αν αυτό δεν βρίσκεται στο DNA σου, δεν μπορείς να προσποιηθείς». H Debbie Harry προσθέτει: «Αυτή η γυναίκα έχει τόση ενέργεια, τόσο ταλέντο. Θα μπορούσε να να κάνει τα πάντα».

Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης οι Joan Jett, Tina Weymouth, Kathy Valentine (GoGo), Donita Sparks (L7) και Henry Winkler.

Η ταινία Suzi Q θα γίνει διαθέσιμη διαδικτυακά για 24 ώρες την 1η Ιουλίου. Στις 3 Ιουλίου, θα κυκλοφορήσει σε πλατφόρμες on demand.

Δείτε εδώ το επίσημο trailer: