Ένα νέο κομμάτι έκανε διαθέσιμο ο Thurston Moore.

Το κομμάτι έχει τίτλο “May Daze” και ηχογραφήθηκε με παραγωγό τον Paul Epworth και τους συνεργάτες του στο Thurston Moore Group, Steve Shelley (drummer στους Sonic Youth), Deb Googe (μπασίστρια των My Bloody Valentine, αντικατέστησε τον Mani στην περιοδεία των Primal Scream το 2012) και James Sedwards (κιθαρίστας των Chrome Hoof).

Ακούστε το εδώ: