Πέθανε ο κιθαρίστας των Then Jerico, Scott Taylor

Ένα από τα γκρουπ που ακούγονταν πολύ σε ραδιόφωνο και MTV, στα τέλη των '80s, ήταν οι Then Jerico. Ιδιαίτερα το ομώνυμο κομμάτι ("Big Area") από τον δίσκο The Big Area, που κυκλοφόρησε το 1989, έδειχνε ότι είχαν μπροστά τους αρκετά χρόνια ζωής και επιτυχίες να αφήσουν.

Από εκείνο το άλμπουμ, μάλιστα, είχε ξεχωρίσει και το "What Does It Take", στο οποίο συμμετείχε η Belinda Carlisle (αν έχετε υπομονή, θα την ακούσετε - είναι παρούσα σε κάποια δευτερόλεπτα του κομματιού μόνο).

Ο Scott Taylor, κιθαρίστας τους τότε, πέθανε, όπως έκανε γνωστό ο frontman της μπάντας, Mark Shaw. Ο πρώτος ήταν βαριά άρρωστος τα τελευταία δύο χρόνια και είχε νοσηλευτεί τον τελευταίο καιρό.

Το αυθεντικό line-up των Then Jerico, στο οποίο συμπεριλαμβανόταν και ο μακαρίτης Scott, τελείωσε στις αρχές του 1990, όταν ο Mark Shaw αποχώρησε από τη μπάντα για να ακολουθήσει σόλο πορεία. Κυκλοφόρησε το μοναδικό του στούντιο άλμπουμ το 1991, σε παραγωγή Andy Taylor και με δύο singles, τα "Love So Bright" και "Under Your Spell". Από τότε, υπήρξαν reunion, αλλά η αλήθεια είναι ότι η μπάντα αυτή διαλύθηκε πάνω στη στιγμή που ακουγόταν παντού.