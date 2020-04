ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μπορεί να είδαμε πρόσφατα τους Rolling Stones να παίζουν, ο καθένας στη δική του απομόνωση, το "You Can't Always Get What You Want", όμως τώρα επιστρέφουν με νέο κομμάτι, το, επίκαιρο στον τίτλο κιόλας, "Living In A Ghost Town".

Όπως είπε ο Mick Jagger, οι Stones ήταν στο στούντιο ηχογραφώντας καινούργιο υλικό πριν το lockdown λόγω του Covid-19 και λίγο μετά συνειδητοποίησαν ότι είχε τελικώς προκύψει και ένα κομμάτι που ταιριάζει στις καταστάσεις που διανύουμε σήμερα.

«Δουλέψαμε περαιτέρω σε αυτό και να λοιπόν που σας το παρουσιάζουμε! Είναι το ‘Living in A Ghost Town’ – ελπίζω να σας αρέσει», είπε ο Jagger και ο Keith Richards συμπλήρωσε: «Η ιστορία και το κόνσεπτ του συγκεκριμένου κομματιού γεννήθηκε πριν ένα χρόνο περίπου στο Los Angeles. Ένα χρόνο μετά, δουλεύοντάς το σωστά, θεωρήσαμε πως είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή για να κυκλοφορήσει».

Δηλώσεις έκαναν και οι άλλοι 2 Stones:

Charlie Watts: "Το απόλαυσα και συνεχίζω να απολαμβάνω το συγκεκριμένο κομμάτι. Ελπίζω και εσείς."

Ronnie Wood: "Ευχαριστούμε για όλα τα μηνύματα αγάπης σας. Νομίζω πως η μελωδία του κομματιού θα σας στοιχειώσει, με την καλή έννοια!"

Το "Living In A Ghost Town" έγινε διαθέσιμο από το site τους, αλλά και από το Youtube, όπου σε 12 ώρες (μέχρι το πρωί της Παρασκευής) έκανε πάνω από 700.000 προβολές.

Ακούστε το εδώ: