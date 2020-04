Πέθανε στα 81 του χρόνια ο Bill Withers, μια από τις εμβληματικότερες φωνές της soul, ύστερα από καρδιακές επιπλοκές, την περασμένη Δευτέρα, 30 Μαρτίου.

Ο Bill Withers ήταν ο άνθρωπος πίσω από θρυλικά κομμάτια του είδους όπως το "Lean On Me" και φυσικά το "Ain't No Sunshine".

Ξεκίνησε να γράφει μουσική λίγο πριν τα 30 του χρόνια, έχοντας επτά δίσκους στο ενεργητικό του, ενώ μπήκε στο Rock & Roll Hall of Fame το 2015.