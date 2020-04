Πέθανε στα 52 του χρόνια, ύστερα από επιπλοκές που σχετίζονταν με τον Covid-19, ο Adam Schlesinger, ο άνθρωπος που βρισκόταν πίσω από τους Fountains of Wayne, τους Ivy αλλά και αρκετή μουσική που ακούσαμε στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. O Shlesinger διαγνώστηκε θετικός στον ιό τον Μάρτιο.

Ο μουσικός γεννήθηκε το 1967 στη Νέα Υόρκη και το 1996 έφτιαξε τους Fountains of Wayne, οι οποίοι γνώρισαν τη μεγαλύτερη επιτυχία τους με το κομμάτι "Stacy's Mοm", το οποίο τους χάρισε και μια υποψηφιότητα για Grammy,

Πέρα από τις μπάντες του, ο Schlesinger υπήρξε πολυγραφότατος, συνθέτοντας μουσική για το σινεμά και την τηλεόραση. Μεταξύ πολλών άλλων, έγραψε το κομμάτι "That Thing You Do!" για ένα ψεύτικο 60s συγκρότημα που εμφανίζεται στην ομώνυμη ταινία, τους Wonders (εδώ βλέπετε και τον Tom Hanks, που σκηνοθετεί και υπογράφει επίσης την ταινία, να τους ακούει από το κοινό, στην σχετική σκηνή), που του χάρισε υποψηφιότητα για Όσκαρ αλλά και Χρυσή Σφαίρα. Έγραψε ακόμη το κομμάτι "Way Back Into Love" για το Music and Lyrics αλλά και μουσική για τη σειρά Crazy Ex-Girlfriend. Είχε κερδίσει 3 βραβεία Emmy αλλά και ένα Grammy για τη συμμετοχή του στο ειδικό τηλεοπτικό πρόγραμμα A Colbert Christmas: The Greatest Gift of All!.