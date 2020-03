φωτογραφία: Daniel Topete

Συζητήθηκαν ιδιαίτερα οι Protomartyr από το Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν μέσα στη δεκαετία των '10s και πολλοί είναι οι φίλοι των alternative ήχων που περιμένουν πράγματα από εκείνους στο άμεσο μέλλον. Είχαμε μάλιστα την τύχη να τους δούμε και στην Ελλάδα τώρα που συμβαίνουν, πίσω στο 2018, στα πλαίσια του Ejekt Festival: πατώντας εδώ , μπορείτε να δείτε τι έγραψε γι' αυτούς ο ανταποκριτής μας Δημήτρης Μεντές.Δισκογραφικά, το αμερικάνικο γκρουπ έχει να φανεί από το ΕΡ του 2018 Consolation. Τώρα, όμως, τους βρίσκουμε να επιστρέφουν με ένα καινούριο τραγούδι τιτλοφορούμενο "Processed By The Boys": μπορείτε να το ακούσετε στον σύνδεσμο παρακάτω, βλέποντας παράλληλα και το επίσημο βιντεοκλίπ που σκηνοθέτησε γι' αυτό ο David Allen.Το "Processed By The Boys" προλογίζει το νέο άλμπουμ Ultimate Success Today, το οποίο θα κυκλοφορήσει από τη Domino στις 29 Μαΐου. «Υπάρχει σκοτάδι αλλά και ποίηση σ' αυτό το άλμπουμ», σημειώνει η Ana da Silva των Raincoats, «εκπροσωπεί έναν κόσμο γεμάτο πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς, πείνα, πόλεμο, μη ανοχή, ο οποίος μας έχει κάνει να φοβόμαστε».