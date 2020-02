Με το Game of Thrones να τελειώνει οριστικά, πολλοί από τους εκατομμύρια θεατές που έκατσαν να το παρακολουθήσουν στις οθόνες τους αναζητούν πλέον κάποια διάδοχη τηλεοπτική σειρά, πάντα με fantasy φόντο.Το κενό αυτό έσπευσε μέσα στο 2019 να εκμεταλλευτεί το The Witcher, μια δημιουργία της Lauren Schmidt Hissrich βασισμένη στην ομότιτλη σειρά βιβλίων του Πολωνού συγγραφέα Andrzej Sapkowski. Η πρώτη σαιζόν προβλήθηκε ήδη από το Netflix και τράβηξε μεγάλη προσοχή, με αποτέλεσμα το σίριαλ να ανανεωθεί και για δεύτερη σαιζόν, που αναμένεται το 2021.Παρά την απήχηση, ωστόσο, πολλές κριτικές ήταν αρνητικές, κάτι που καθιστά το The Witcher ως μάλλον αμφιλεγόμενη σειρά. Οι fans, ωστόσο, αλλά και όσοι γενικά στάθηκαν με θετικό μάτι, απόλαυσαν και το τραγούδι "Toss Α Coin Τo Your Witcher": μια πρωτότυπη σύνθεση των Sonya Belousova & Giona Ostinelli, σε στίχους της Jenny Klein, που τραγουδήθηκε από τον χαρακτήρα του Jaskier (τον παίζει ο Άγγλος ηθοποιός και τραγουδιστής Joey Batey), γενόμενη viral -μπορείτε να την ακούσετε στον σύνδεσμο παρακάτω.Τώρα, λοιπόν, κυκλοφορεί και επίσημο soundtrack για το The Witcher στις απανταχού ψηφιακές πλατφόρμες, το οποίο είναι μάλιστα χορταστικό, αφού απλώνεται σε 3 περίπου ώρες διάρκειας, περιέχοντας 55 συνολικά κομμάτια. Είναι δε όλο δουλειά των Belousova & Ostinelli και περιέχει, φυσικά, και το "Toss Α Coin Τo Your Witcher". Πώς αλλιώς;