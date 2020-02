Ενώ μετράμε πλέον αντίστροφα για τη μεγάλη επιστροφή των Green Day με το άλμπουμ Father Οf All Motherfuckers (7 Φεβρουαρίου), o τραγουδιστής τους Billie Joe Armstrong έδωσε το ΟΚ για μια χιπ χοπ συνεργασία που τους ζητήθηκε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πήγε να εμφανιστεί και στο σχετικό βιντεοκλίπ, όπως μπορείτε να δείτε στον σύνδεσμο στο τέλος της είδησης!Ο ράπερ Tyla Yaweh σκέφτηκε δηλαδή να λανσάρει ένα επίσημο βιντεοκλίπ για το τραγούδι "High Right Now", συνεχίζοντας το promo για το ντεμπούτο άλμπουμ του Heart Full Of Rage (2019). Τελικά όμως αποφάσισε να ηχογραφήσει εκ νέου το κομμάτι, καλώντας τον «πολύ» Wiz Khalifa, να συμμετάσχει. Καθώς όμως στο δικό του τμήμα ήθελαν να παρεμβάλλεται η μελωδία από το "Boulevard Οf Broken Dreams" των Green Day, χρειάζονταν τη σχετική άδεια.«Ο Billy Joe ήρθε να με δει στα παρασκήνια, στην περιοδεία που κάνω επί του παρόντος με τον Post Malone, σκέφτηκα λοιπόν να του παίξω το κομμάτι», εξήγησε ο Tyla Yaweh, «του άρεσε και όχι μόνο έδωσε την άδεια, αλλά ενδιαφέρθηκε να έρθει και στα γυρίσματα του βιντεοκλίπ». Εκεί εμφανίζεται μάλιστα κάπου και o Post Malone.