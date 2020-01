Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, ήταν η Alicia Keys που παρουσίασε την 62η τελετή των βραβείων Grammy στο Staples Center του Λος Άντζελες, η οποία ολοκληρώθηκε μέσα στη νύχτα (σε δικές μας ώρες).Και παρότι φέτος η διοργάνωση βρέθηκε στη δίνη ενός σκανδάλου με την αναγκαστική απομάκρυνση της προέδρου Deborah Dugan και την προσωρινή αντικατάστασή της από τον Harvey Mason Jr., τα βραβεία της (αμερικάνικης) μουσικής βιομηχανίας συνέχισαν να τυγχάνουν της παγκόσμιας προσοχής. Έστω κι αν πολλοί ενημερωμένοι μουσικόφιλοι επιμένουν να τα σνομπάρουν.Οι κατηγορίες είναι βεβαίως ατελείωτες, ας δούμε όμως πού κατέληξαν ορισμένα βασικά Grammy και τι εικόνα σκιαγραφούν για το πώς είδε η μουσική βιομηχανία των Η.Π.Α. το 2019:μεγάλη νικήτρια η Billie Eilish με το "Bad Guy" (Η.Π.Α. #1, Βρετανία #2, Αυστραλία #1, Γαλλία #5, Καναδάς #1, Γερμανία #4, Ιαπωνία #17, Ρωσία #1, Ελλάδα #1), τραγούδι που έγραψε η ίδια, μαζί με τον αδερφό της Finneas O'Connellτο ντεμπούτο της Billie Eilish When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (Η.Π.Α. #1, Βρετανία #1, Αυστραλία #1, Γαλλία #7, Καναδάς #1, Γερμανία #3, Ιαπωνία #41, Ελλάδα #1) άφησε τελικά πίσω και τη Lana Del Rey και τον Bon Iverμεγάλος νικητής ο Finneas O'Connell, ο αδερφός της Billie Eilishστον τομέα της κλασικής μουσικής, το σχετικό Grammy δόθηκε στον Blanton Alspaugh, για τη δουλειά του σε 8 διαφορετικές εκδόσειςνικητής ο Calmatic για το βιντεοκλίπ του "Old Town Road" των Lil Nas X & Billy Ray Cyrusνικήτρια και εδώ η Billie Eilish, παρότι πολλοί «έβλεπαν» τον Lil Nas X ή ίσως τους Black Pumasκέρδισε η συνεργασία του 21 Savage με τον J. Cole για το "A Lot" (Η.Π.Α. #12, Βρετανία #29)πλήρης επιβεβαίωση των προγνωστικών, καθώς το Grammy κατέληξε στον Tyler, The Creator για το IGOR (Η.Π.Α. #1, Βρετανία #4, Αυστραλία #3, Γαλλία #43, Καναδάς #2, Γερμανία #29)ούτε Big Thief, ούτε Thom Yorke, όπως ήθελαν κάποια προγνωστικά: το Grammy κατέληξε στους Vampire Weekend για το Father Of The Bride (Η.Π.Α. #1, Βρετανία #2, Αυστραλία #8, Γαλλία #38, Καναδάς #6, Γερμανία #21, Ιαπωνία #30)απογοήτευση για τους φίλους των Cranberries και των Bring Me The Horizon, καθώς το φετινό βραβείο πήγε στο Social Cues των Cage The Elephant (Η.Π.Α. #21, Βρετανία #79, Καναδάς #21, Γαλλία #146)αν και πολλοί «έβλεπαν» Tool εδώ, νικητής αναδείχθηκε ο Gary Clark Jr. με το "This Land"μεγάλοι νικητές οι Tool με το "7empest", κράτησαν δεύτερο το "Astorolus – The Great Octopus" των Candlemass με τον Tony Iommiβραβείο για το "Say So", τη συνεργασία μεταξύ PJ Morton και JoJoνικητής ο Anderson .Paak με το Ventura (Η.Π.Α. #4, Βρετανία #27, Αυστραλία #19, Καναδάς #4, Γαλλία #15)στην κατηγορία urban contemporary, νικήτρια η Lizzo με τη deluxe έκδοση του Cuz I Love YouΗ Billie Eilish κέρδισε και τη Beyoncé και την Ariana Grande με το ντεμπούτο της When We All Fall Asleep, Where Do We Go?στην traditional κατηγορία, μεγάλος νικητής το Look Now του Elvis Costello με τους ImpostersΟι Chemical Brothers άφησαν πίσω τον Apparat και κέρδισαν το βραβείο με το No Geography (Βρετανία #4, Αυστραλία #17, Γαλλία #48, Γερμανία #18, Ιαπωνία #19).- Los Angeles Philharmonic Orchestra (διευθ. Gustavo Dudamel: Andrew Norman/Sustain- Boston Modern Orchestra Project & Boston Children's Chorus (διευθ. Gil Rose): Tobias Picker/Fantastic Mr. Fox- Houston Chamber Orchestra (διευθ. Robert Simpson): Maurice Duruflé/Complete Choral Works- Attacca Quartet: Caroline Shaw/Orange- Philadelphia Orchestra (διευθ. Cristian Măcelaru) & Nicola Benedetti: Wynton Marsalis/Violin Concerto- Joyce DiDonato: Songplay- Nadia Shpachenko: The Poetry Of Places- Ward Stare & The Rochester Philharmonic Orchestra (διευθ. Yolanda Kondonassis): Jennifer Higdon/Harp ConcertoΗ Ισλανδή Hildur Guðnadóttir με το score για το Chernobyl άφησε πίσω τους Avengers του Alan Silvestri και κέρδισε το GrammyΣτην κατηγορία των OST που βασίζονται σε τραγούδια, νικητές αναδείχθηκαν η Lady Gaga με τον Bradley Cooper για το soundtrack του A Star Is BornΚαλύτερο θεατρικό soundtrack αναδείχθηκε το Hadestown της Anaïs Mitchell, με τους συντελεστές με τους οποίους ανέβηκε στο BroadwayΝικητές η Lady Gaga με τον Bradley Cooper για το "I'll Never Love Again", από το remake του A Star Is Born- Randy Brecker: Sozinho- Brad Mehldau: Finding Gabriel- Brian Lynch Big Band: The Omni-American Book Club- Chick Corea & The Spanish Heart Band: Antidote- Esperanza Spalding: 12 Little Spells- Gary Clark Jr.: This Land- Delbert McClinton & Self-Made Men: Tall, Dark, And HandsomePatty Griffin: Patty GriffinΝικήτρια η Tanya Tucker με το "Bring My Flowers Now".Νικήτρια η Tanya Tucker με το While I'm Livin'Νικήτρια η 19άχρονη Τζαμαϊκανή Koffee, με το Raptureαπογοήτευση εδώ για τους fans του Νιγηριανού Burna Boy, καθώς το Grammy πήγε στην Angélique Kidjo για το Celia