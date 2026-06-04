Οι Soen επιστρέφουν στην Αθήνα το 2027 για τη μεγαλύτερη συναυλία τους στο Floyd

Οι Soen επιστρέφουν στην Αθήνα, την Τετάρτη 24 Μαρτίου 2027, στο Floyd Live Music Venue. Οι σπουδαίοι Σουηδοί, από τους κορυφαίους εκπροσώπους του σύγχρονου progressive metal, θα δώσουν το μεγαλύτερο -έως σήμερα- show τους στη χώρα μας, σε μια μεγάλη γιορτή για τους φίλους του συγκεκριμένου ήχου.

Σύντομα θα ανακοινωθούν οι special guests της βραδιάς.

Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινά το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 12:00, με πρώτη τιμή τα 37€ για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Η ιδέα είχε γεννηθεί το 2004, όμως χρειάστηκε να φτάσουμε στο 2010 για να ανακοινωθεί επίσημα ο σχηματισμός των Soen. Από το ντεμπούτο τους, Cognitive (2012), που αγνόησε κάθε στεγανό και εύκολη κατηγοριοποίηση, ο πρώην ντράμερ των Opeth, Martin Lopez, και ο τραγουδιστής Joel Ekelöf οδήγησαν το συγκρότημα στη δημιουργία μιας ξεχωριστής ταυτότητας, καθιερώνοντάς το ως μία από τις πιο συναρπαστικές μπάντες του σύγχρονου metal.

Η μουσική τους ισορροπεί ανάμεσα στην ένταση του progressive metal, την ατμόσφαιρα του post-rock και ένα μελωδικό βάθος που έχει ως αποτέλεσμα έναν ήχο απολύτως αναγνωρίσιμο και μοναδικό.

Επτά άλμπουμ μετά, με κορυφαίες στιγμές όπως τα Lotus, Imperial, Atlantis και το φετινό Reliance, οι Soen συνεχίζουν να διευρύνουν το κοινό τους και να εξελίσσονται καλλιτεχνικά. Την ίδια στιγμή, παραδίδουν μια ζωντανή εμπειρία επιβλητική και καθηλωτική, συνδυάζοντας τεχνική αρτιότητα με σπάνια εκφραστικότητα.

Η σουηδική μπάντα καταφέρνει να μεταφέρει επί σκηνής, με εντυπωσιακή ακρίβεια, όλη τη δύναμη και τη λεπτομέρεια που χαρακτηρίζουν τη δισκογραφία της. Μια σαρωτική παρουσία, όπου το συναίσθημα βρίσκεται πάντα στο προσκήνιο και οι στιγμές μουσικής υπέρβασης διαδέχονται η μία την άλλη, με τη χαρακτηριστική φωνή του Joel Ekelöf να οδηγεί την εμπειρία.

Στις 24 Μαρτίου, οι Soen επιστρέφουν στην Αθήνα για μια εμφάνιση που αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα metal γεγονότα της χρονιάς.

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Διάθεση εισιτηρίων:

• Τηλεφωνικά στο 2117700000

• Online more.com / Floyd.gr

• Φυσικά σημεία: https://www.more.com/gr-el/physical-spots/

*Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή ανηλίκων στον χώρο της εκδήλωσης.

Floyd Live Music Venue: Πειραιώς 117, Γκάζι, Αθήνα, πλησίον Στ. Μετρό Κεραμεικός