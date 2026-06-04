Το Astron Fest κάνει πρεμιέρα στην Αθήνα με Regis, EROS, Nastia και τριήμερη γιορτή ηλεκτρονικής μουσικής

Το Astron παρουσιάζει την πρώτη διοργάνωση του Astron Fest, ενός τριήμερου φεστιβάλ αφιερωμένου στην ηλεκτρονική μουσική και τη συλλεκτική κουλτούρα του βινυλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 19, 20 και 21 Ιουνίου στον χώρο του Astron Club στην Αθήνα.

Το πρόγραμμα συνδυάζει μία κεντρική συναυλία, δύο club nights και ένα διήμερο pop-up vinyl bazaar στον κήπο του χώρου, με τη συμμετοχή δισκογραφικών εταιρειών και δισκοπωλείων της αθηναϊκής ηλεκτρονικής σκηνής. Τη μουσική επιμέλεια του stage στον κήπο θα αναλάβουν DJs των συμμετεχόντων labels.

Η αυλαία ανοίγει την Παρασκευή 19 Ιουνίου με ένα club πρόγραμμα που φέρνει στην Αθήνα τη γνωστή Ουκρανή DJ και παραγωγό NASTIA, εκπρόσωπο του label NECHTO. Μαζί της θα εμφανιστούν ο TRSSX από το Exit της Γλασκώβης με live set και ο BMSK του Astron.

Το Σάββατο 20 Ιουνίου, οι δραστηριότητες ξεκινούν από το απόγευμα με την πρώτη ημέρα του vinyl bazaar, πριν η δράση μεταφερθεί στο club stage για το αθηναϊκό ντεμπούτο των EROS, του νέου σχήματος που αποτελείται από τον Regis (Downwards), τον Liam Andrews (AICHER / MY DISCO) και τον Boris Wilsdorf, γνωστό από τη μακρόχρονη συνεργασία του με τους Einstürzende Neubauten.

Η βραδιά του Σαββάτου θα πλαισιωθεί επίσης από εμφανίσεις των REGIS, Sen pres. Ξenon, Kondaktor, Zorz και 3.14.

Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται την Κυριακή 21 Ιουνίου με τη δεύτερη ημέρα του vinyl bazaar στον κήπο, κλείνοντας λίγο πριν τα μεσάνυχτα την πρώτη έκδοση μιας διοργάνωσης που φιλοδοξεί να συνδέσει τη σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική με την ανεξάρτητη δισκογραφική κουλτούρα της πόλης.

Η προπώληση των εισιτηρίων έχει ήδη ξεκινήσει.