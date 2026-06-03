Ο Carpenter Brut φέρνει το εκρηκτικό "The End Complete Tour" στην Αθήνα

O Carpenter Brut έρχεται στην Αθήνα την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου στο Floyd Live Music Venue. Ο σκοτεινός ηγέτης του synthwave παρουσιάζει και στη χώρα μας την επιτυχημένη περιοδεία του The End Complete, ένα εκκωφαντικό show με στόχο να μη μείνει κανείς ακίνητος. Όπως λέει ο ίδιος: «In a world gone dark… Only the beat survives!»

Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινά την Παρασκευή 5/6 στις 12:00, με πρώτη τιμή τα 36€ για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Ο Γάλλος Franck Hueso έχει μετατραπεί σε σύμβολο του darksynth, συνδυάζοντας τον κινηματογραφικό ήχο του μεγάλου John Carpenter με τη metal δύναμη και τις έντονες 80s electro επιρροές, σε μια πορεία που φέτος συμπληρώνει 15 χρόνια.

Παραμένοντας μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, επιλέγει να αφήνει τη μουσική του να μιλά πρώτη. Φέτος κυκλοφόρησε το εξαιρετικό Leather Temple, το τελευταίο μέρος της τριλογίας Leather, με προγενέστερα τα Leather Teeth και Leather Terror — ένα σινεφίλ concept, το soundtrack μιας sci-fi δυστοπίας.

Συνθέτει επίσης για ταινίες και video games, και ο φετινός δίσκος του αποτελεί το αποκορύφωμα της καλλιτεχνικής του φιλοδοξίας. Με απόλυτα συνεκτικό όραμα, παραδίδει ένα δυσοίωνο έργο, φτιαγμένο να σταθεί από φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής μέχρι και heavy metal σκηνές.

Ετοιμαστείτε για ένα live χωρίς ανάσα, με κομμάτια όπως τα κλασικά "Turbo Killer", "Le Perv" και "Roller Mobster", μαζί με τα νέα "Leather Temple", "Major Threat" και "The Misfits / The Rebels".

Follow Carpenter Brut:

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INFO:

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 2117700000

Online more.com / Floyd.gr

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/gr-el/physical-spots/

*Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή ανηλίκων στον χώρο της εκδήλωσης.

Floyd Live Music Venue: Πειραιώς 117, Γκάζι, Αθήνα, πλησίον Στ. Μετρό Κεραμεικός