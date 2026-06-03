Ο Käärijä έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για ένα live στο Gagarin

Ο Käärijä, μία από τις πιο εκρηκτικές παρουσίες που ανέδειξε τα τελευταία χρόνια η Eurovision, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για μια συναυλία το Σάββατο 21 Νοεμβρίου στο Gagarin 205.

Ο Φινλανδός καλλιτέχνης έγινε γνωστός σε ολόκληρη την Ευρώπη το 2023, όταν εκπροσώπησε τη χώρα του στον διαγωνισμό της Eurovision με το "Cha Cha Cha". Παρότι κατέλαβε τη δεύτερη θέση στη συνολική βαθμολογία, αναδείχθηκε πρώτος στην ψήφο του κοινού, ενώ η εμφάνισή του εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα viral φαινόμενα στην ιστορία του θεσμού.

Το τραγούδι σημείωσε σημαντική εμπορική επιτυχία, κατακτώντας θέσεις στα charts δεκατριών χωρών και καθιερώνοντας τον Käärijä ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα νέα ονόματα της ευρωπαϊκής pop σκηνής. Η χαρακτηριστική πράσινη εμφάνισή του, η θεατρικότητα και η ακατάπαυστη σκηνική ενέργεια έγιναν αναπόσπαστο μέρος της δημόσιας εικόνας του.

Μετά τη Eurovision, ο Käärijä συνέχισε να χτίζει τη διεθνή του παρουσία μέσα από εμφανίσεις σε μεγάλα ευρωπαϊκά φεστιβάλ και μια σειρά συνεργασιών με καλλιτέχνες που επίσης ξεχώρισαν στον διαγωνισμό. Ανάμεσά τους βρίσκονται ο Tommy Cash στο "It's Crazy, It's Party", ο Baby Lasagna στο "Eurodab" και ο Joost Klein στο "Traffik".

Η πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα αναμένεται να κινηθεί στο γνώριμο αισθητικό σύμπαν του καλλιτέχνη, συνδυάζοντας rave ενέργεια, rap επιρροές, pop hooks και το χαοτικό performance στοιχείο που τον έκανε να ξεχωρίσει από το ευρωπαϊκό κοινό.

Το ραντεβού με τον Käärijä δίνεται στις 21 Νοεμβρίου στο Gagarin, σε μια συναυλία που αναμένεται να προσελκύσει τόσο τους φίλους της Eurovision όσο και όσους αναζητούν μια από τις πιο εκκεντρικές live εμπειρίες της σύγχρονης ευρωπαϊκής pop.

INFO:

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 30 Ευρώ, 33 Ευρώ



Η προπώληση εισιτηρίων γίνεται από τo www.more.com, τα καταστήματα Public και το υπόλοιπό δίκτυο του More.



Πληροφορίες: www.detoxevents.gr / 2109636489