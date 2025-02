Ejekt Festival: Ο Βρετανός pop star Louis Tomlinson την Τετάρτη 9 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ

Το EJEKT Festival φέτος γίνεται 20 χρονών και το γιορτάζει με ένα εντυπωσιακό και πολυσυλλεκτικό line-up! Ήδη έχουν ανακοινωθεί οι τεράστιοι Green Day, οι The Kooks, οι Inhaler και οι The Overjoyed που θα εμφανιστούν στις 6 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ.

Το πρώτο όνομα της δεύτερης ημέρας του EJEKT Festival 2025 είναι ο Louis Tomlinson! Ο Βρετανός popstar θα βρεθεί στο ΟΑΚΑ την Τετάρτη 9 Ιουλίου, μαζί με άλλα ονόματα που θα ανακοινωθούν σύντομα!

Ο Louis Tomlinson έχει διαγράψει μια μετεωρική πορεία τα τελευταία 15 χρόνια, τόσο ως μέλος των One Direction όσο και στη solo καριέρα του.

Οι One Direction ήταν ένα από τα πιο επιτυχημένα boy bands όλων των εποχών! Μέσα σε μόλις 6 χρόνια, από το 2010 ως το 2016, κυκλοφόρησαν 5 πολυπλατινένια άλμπουμς που βρέθηκαν στις κορυφές των charts σε Αμερική, Αγγλία και πολλές άλλες χώρες! Οι πωλήσεις των δίσκων τους έχουν ξεπεράσει τα 70.000.000 αντίτυπα παγκοσμίως, ενώ έχουν δεκάδες δισεκατομμύρια streams στις διάφορες πλατφόρμες! Στους One Direction o Louis Tomlinson δεν ήταν μόνο τραγουδιστής, αλλά και songwriter στις πολύ μεγάλες επιτυχίες τους (“Perfect”, “Story of My Life”, “Midnight Memories”, “History”, κλπ).

Όταν διαλύθηκε το συγκρότημα, ο Louis Tomlinson ακολούθησε solo καριέρα με πολύ μεγάλη επιτυχία, καθώς και τα 2 albums που έχει κυκλοφορήσει ως σήμερα (“Walls”, “Faith In The Future”) βρέθηκαν στις κορυφές των βρετανικών charts. Χάρη σε τραγούδια όπως τα “Just Hold On”, “Back To You”, “Two Of Us”, “Miss You”, “Always You”, “Don't Let It Break Your Heart”, ο Louis έχει δισεκατομμύρια streams, με τη φήμη του ολοένα να μεγαλώνει!

Στην εμφάνισή του στο EJEKT Festival 2025 στις 9 Ιουλίου, ο Louis Tomlinson θα παρουσιάσει όλες τις επιτυχίες του, καθώς και τραγούδια των One Direction!

Περισσότερες πληροφορίες για το EJEKT Festival 2025 θα ανακοινωθούν σύντομα.

Έναρξη προπώλησης: Παρασκευή 07.02 στις 12.00 το μεσημέρι

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Zone B 60, 65, 70 Euros

Zone A 90 Euros, 100 Euros

VIP 150, 180 Euros

Εισιτήρια για ΑμεΑ

Για τα ΑμεΑ έχει προβλεφθεί ειδικά διαμορφωμένος χώρος. Για πληροφορίες και κρατήσεις εισιτηρίων για ΑμεΑ, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με email στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικά στο 210 9636489, Δε-Πα 10:00 – 17:00.

Εισιτήρια για παιδία

Δεν απαιτείται εισιτήριο για τα παιδιά έως και 7 ετών.

Για λόγους ασφαλείας, δεν επιτρέπονται παιδιά έως και 9 ετών στην Ζώνη Α (Front Of Stage).

Η προπώληση των online εισιτηρίων γίνεται αποκλειστικά από το www.more.com, τα Public και το υπόλοιπο δίκτυο της More. Οι πωλητές χρεώνουν κόστη διαχείρισης ανάλογα με το τιμολόγιό τους.

Πληροφορίες: www.ejekt.gr