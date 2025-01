Rockwave Festival: O Ibrahim Maalouf ζωντανά τον Ιούνιο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Ένας παγκόσμιος καλλιτέχνης που επαναπροσδιορίζει τη μουσική έκφραση.



Με περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια εντυπωσιακής παρουσίας στα διεθνή μουσικά δρώμενα και συναυλίες σε περισσότερες από 40 χώρες, ο πολυβραβευμένος Γαλλολιβανέζος τρομπετίστας Ibrahim Maalouf (Ιμπραΐμ Μααλούφ), «το φαινόμενο της Jazz και της κλασικής μουσικής» όπως έχει χαρακτηριστεί ομόφωνα στην παγκόσμια μουσική κοινότητα, επιστρέφει – μετά το αξέχαστο live του στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού - για δύο μοναδικές συναυλίες, στις 10 Ιουνίου 2025 στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβηττού στην Αθήνα και στις 11 Ιουνίου 2025 στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη.



Με μια καριέρα γεμάτη sold out εμφανίσεις σε θρυλικούς χώρους, όπως το Lincoln Jazz Center στη Νέα Υόρκη, το Kennedy Center στην Ουάσιγκτον, το Bercy Accor Arena στο Παρίσι και την VW Arena της Κωνσταντινούπολης, ο σκηνικά εξωστρεφής τρομπετίστας και showman Maalouf συνεχίζει να μαγεύει κοινό και κριτικούς – οι New York Times τον αποκαλούν «βιρτουόζο»- σε όλο τον κόσμο με την απίστευτη ενέργεια και τεχνική του που συμπυκνώνει στοιχεία των Dizzy Gillespie, Arturo Sandoval και Lester Bowie. Αναγνωρισμένος τόσο στη Γαλλία όσο και διεθνώς, ο σπουδαίος μουσικός ξεχωρίζει για την ικανότητά του να παντρεύει τον μοναδικό του ήχο με την παράδοση, διασχίζοντας μουσικά και χωροχρονικά σύνορα.



Το νέο άλμπουμ και η περιοδεία του

Μετά από δύο υποψηφιότητες για τα περίφημα βραβεία GRAMMY, ο Ibrahim Maalouf επιστρέφει στην Ελλάδα με το 17ο άλμπουμ του, Trumpets of Michel Ange, το οποίο θεωρείται μία από τις πιο φιλόδοξες και πρωτοποριακές του δημιουργίες. Παράλληλα, θα παρουσιάσει και αγαπημένες συνθέσεις από την πλούσια καριέρα του.

Το νέο του έργο, εμπνευσμένο από τη φιλοσοφία, την ιστορία και τη μουσική, είναι μια γιορτή που ενώνει την παράδοση με τη μοντέρνα τέχνη. Οι μελωδίες του συνδυάζουν την ανατολίτικη νοσταλγία με την ελευθερία της τζαζ, δημιουργώντας ένα μουσικό ταξίδι που γοητεύει ακροατές κάθε ηλικίας.



Ο μοναδικός Ibrahim Maalouf

Ο Ibrahim Maalouf είναι ένας από τους πιο διακεκριμένους και πολυδιάστατους μουσικούς της εποχής μας, γνωστός για την ικανότητά του να γεφυρώνει πολιτισμούς και μουσικά είδη. Γεννημένος το 1980 στο Λίβανο και μεγαλωμένος στη Γαλλία, είναι γιος του θρυλικού τρομπετίστα Nassim Maalouf, ο οποίος εφηύρε την τετράφωνη τρομπέτα, ένα όργανο που επιτρέπει την απόδοση ανατολίτικων κλιμάκων.

Το ταλέντο του αναγνωρίστηκε από τον θρυλικό superman της μουσικής Quincy Jones και το ρεπερτόριό του, στο οποίο κυριαρχούν οι χαρακτηριστικοί αυτοσχεδιασμοί του, αποτελεί μια γέφυρα ανάμεσα σε διαφορετικά μουσικά είδη και παραδόσεις. Τζαζ ενορχηστρώσεις διαδέχονται αραβικές κλίμακες, ενώ ποπ ήχοι και διασκευές συνδυάζονται με latin και αφροκουβανικούς ρυθμούς, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο μωσαϊκό ήχων. Έχει συνεργαστεί με τους Wynton Marsalis, Angélique Kidjo, Melody Gardot, το Kronos Quartet, Trilok Gurtu, Josh Groban, Marcus Miller, Salif Keita, και πολλούς άλλους σπουδαίους καλλιτέχνες. Το 2021, έκανε μια εμφάνιση στο Late Show του Stephen Colbert δίπλα στον Jon Batiste, ο οποίος τον παρουσίασε ως «ζωντανό θρύλο της τζαζ».

Τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί σε σύμβολο του διαπολιτισμικού διαλόγου: Προσκλήθηκε από τον Sting να παίξει μαζί του στην επαναλειτουργία του Bataclan στο Παρίσι, στη συνέχεια απέτισε φόρο τιμής στην κηδεία του Tignous (ήταν ένας από τους σκιτσογράφους του Charlie Hebdo, θύμα της δολοφονικής επίθεσης), την ίδια χρονιά τίμησε τη μνήμη των θυμάτων των τρομοκρατικών επιθέσεων στο Παρίσι σε εθνικό αφιέρωμα, συνθέτοντας έναν ύμνο που τραγούδησε η νεαρή Γαλλίδα σταρ Louane και τέλος το 2021 επιλέχθηκε να ερμηνεύσει τον εθνικό ύμνο μπροστά σε 6 εκατομμύρια θεατές στη βάση του Πύργου του Άιφελ στο Παρίσι.



Οι δύο συναυλίες του Ibrahim Maalouf στην Ελλάδα πραγματοποιούνται από την ΧLALALA Presents στο πλαίσιο του εορτασμού των τριάντα χρόνων του Rockwave Festival.



10.6.25 ΑΘΗΝΑ

11.06.25 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



10 Ιουνίου 2025 | Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, Αθήνα

Τιμές Εισιτηρίων:

PL1a 41,80€ Αρένα -εισιτήρια ορθίων

PL1b 41,80€

PL2 49,50€

PL3 57,20€

PL4 66€

11 Ιουνίου 2025 | Μονή Λαζαριστών, Θεσσαλονίκη

Τιμές Εισιτηρίων:

Α ΖΩΝΗ : 49,50€

Β ΖΩΝΗ : 44€

Γ ΖΩΝΗ : 38,50€



Αθήνα

Ηλεκτρονικά: more.com

Music Corner, Πανεπιστημίου 56, Αθήνα (μόνο Arena, από Φεβρουάριο)

Θεσσαλονίκη

Ηλεκτρονικά: more.com