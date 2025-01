EDEN party την Κυριακή 26 Iανουαρίου με HAAi στο Ωδείο Αθηνών

❯❯ HAAi

DJ και παραγωγός, η HAAi, με έδρα το Λονδίνο, είναι μια καλλιτέχνιδα που η άνοδός της ήταν γρήγορη από την αρχή. Αφού λάνσαρε δύο EPs – τα «Feel Good» και «Motorik Voodoo Bush Doof Musik» – που έτυχαν μεγάλης αποδοχής στη δική της εταιρεία, την Coconut Beats, κυκλοφόρησε το «Systems Up, Windows Down» στη Mute το 2019, ενώ το 2020 ακολούθησε το «Put Your Head Above the Parakeets». Το «Baby, We’re Ascending» σηματοδοτεί το ντεμπούτο της και την πρώτη ολοκληρωμένη κυκλοφορία της.

Instagram - www.instagram.com/haaihaaihaai

Facebook - www.facebook.com/HAAiDJ

Η K.atou, κατά κόσμον Κατερίνα Μόρτζου, ξεκίνησε το DJing στην ηλικία των δεκαοκτώ. Έχει παίξει σχεδόν σε κάθε μεγάλη πόλη των ΗΠΑ και της Ευρώπης, καθώς και σε φεστιβάλ, όπως τo Glastonbury και το Rizzla event. Δουλειές της έχουν κυκλοφορήσει σε εταιρείες, όπως οι: Einmaleins, LickMyDeck, Resopal, SonoVivo κ.α. Τα συστατικά του ιδιαίτερου ήχου της έχουν τις ρίζες τους στις κλασικές επικράτειες του house και της techno από το Ντιτρόιτ, το Σικάγο και τη Φρανκφούρτη της δεκαετίας του ’90, με μια προτίμηση στο τριπαριστό, dubbed-out και υπερβατικό στοιχείο. Μεταξύ άλλων, η K.atou κάνει εκπομπή σε δύο διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς: στον Fade radio, με τη μηνιαία εκπομπή «K.atou’s Monthly Catch» και στο Stegi Radio ως Janet Davis, με τη μηνιαία εκπομπή «Tuesday’s Child is Full of Grace».

Instagram - www.instagram.com/janetdavis

Soundcloud - www.soundcloud.com/k-atou

Facebook - www.facebook.com/katouofficial

EDEN PRESENTS:

SUNDAYS ARE FOR LOVERS!

HAAi

26th January 2025

special guest: K.atou

EDEN Kυριακή στο Ωδείο Αθηνών!

16:30 - 00:00

Δίκτυο προπώλησης:

Online

Τηλεφωνικά: 211 7700000



Σημεία προπώλησης:

Public // Καταστήματα Nova // More Spot Τεχνόπολης



Χώρος:

Ωδείο Αθηνών

Ρηγίλλης & Βασιλέως Γεωργίου Β΄ 17-19, 106 75, Αθήνα