Julie Christmas στο Fuzz Live Music Club την Παρασκευή 23 Μαΐου

14 χρόνια μετά το δισκογραφικό της ντεμπούτο, το νέο album της Julie Christmas καρφώθηκε με φόρα στα μυαλά ακροατών και κριτικών τον Ιούνιο του 2024 με το Βρετανικό Metal Hammer να το περιγράφει ως «μία αλλεπάλληλη αλληλουχία ανατριχιαστικών συγκινήσεων» που μεταδόθηκε ζωντανά στα πλήθη στην περιοδεία της Julie με τη μπάντα της στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη και επιλεγμένες εμφανίσεις στα Hellfest, Roskilde, Oya, Arctangent και Brutal Assault.

Μία από τις πιο αναγνωρισμένες φωνές στην εναλλακτική μουσική.

Πριν ακόμα κυκλοφορήσει το πρώτο σόλο άλμπουμ της, “The Bad Wife” το 2010, η οραματίστρια από το Μπρούκλιν ήταν ήδη μία από τις πιο αναγνωρισμένες φωνές στην εναλλακτική μουσική. Η διεισδυτική της φωνή, που είχε ήδη συγκλονίσει με τους noise rockers, Made Out of Babies και το post-metal supergroup, Battle of Mice, κέρδισε άμεσα την αναγνώριση των κριτικών. Αυτή η φήμη ενισχύθηκε με το “The Bad Wife” και απογειώθηκε με τη συνεργασία της το 2016 με τους Cult of Luna στο “Mariner” που την έφερε και στη χώρα μας σε μία συναυλία που έχει αφήσει ανεξίτηλο στίγμα σε όσους την παρακολούθησαν.

Φέτος, μετά από χρόνια απουσίας επέστρεψε δυναμικά στη δισκογραφία, με έναν δίσκο τόσο πλούσιο και ποικιλόμορφο που από την πρώτη ακρόαση εξηγεί απόλυτα γιατί πήρε τόσο χρόνο να δημιουργηθεί.

Από το πρωτοφανώς μελωδικό, “Supernatural» στo ώριμα nois-άδικο “Not Enough”, η Julie Christmas, με τον δεύτερο μόλις δίσκο της, έρχεται να θεμελιώσει τη θέση της ανάμεσα στις κορυφαίες ανένταχτες γυναίκες δημιουργούς και extreme/post περσόνες. Στίχοι και φωνητικές μελωδίες που φέρνουν στον νου ιδιοφυείς θεότητες όπως η Bjork, η Patti Smith, η PJ Harvey –επιτρέψτε μας να σκεφτούμε και τη Jonni Mitchell λόγω της εξίσου ψυχογραφικής στιχουργικής- και μουσική που συγγενεύει με τους ήχους των Neurosis και των Cult of Luna που τόσο στενά συνδέονται άλλωστε.

“Julie Christmas · Not Enough”



Το «Ridiculous and Full of Blood», μία ωμά ειλικρινής ιστορία που ξεδιπλώνεται μέσα από κάθε τραγούδι- κεφάλαιο για τα συγκρουόμενα στοιχεία του χαρακτήρα της, είναι η πιο ολοκληρωμένη έκφραση των ταλέντων αυτής της μουσικού μέχρι σήμερα. Καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα, από alt-pop μέχρι post-metal, το εντυπωσιακό επιτελείο ταλέντων που συγκέντρωσε, συνέβαλλε σημαντικά στη δημιουργία ενός συγκλονιστικού δίσκου που αρνείται κάθε ταμπέλα. Οι Johannes Persson (Cult of Luna), Chris Enriquez (Spotlights), Andrew Schneider (μπάσο/παραγωγή), John LaMacchia (Candiria) και ο εξαιρετικός πληκτράς, Tom Tierney έδωσαν ζωή στις συνθέσεις της Julie, σε ένα αποτέλεσμα τόσο αντισυμβατικό, που σπάει τα όρια των μουσικών ειδών.

“Julie Christmas· Supernatural”



«Θέλω οι άνθρωποι να ακούσουν τη λυπημένη ηρωίδα, άθλιους κακούς, ονειρικούς χαρακτήρες σε δράση. Τη φτώχεια, την τρέλα, τη λαχτάρα, την πρόκληση, τον θρίαμβο, την ομορφιά και την αγάπη», λέει η Julie για το “Ridiculous and Full of Blood”. «Αυτή η ιστορία είναι λίγο διαφορετική, δεν είναι όλα παραμυθένια. Μιλάει για το πώς η ανθρώπινη φύση αψηφά την κατηγοριοποίηση. Ο πιο ευγενικός άνθρωπος διαπράττει ασύλληπτες πράξεις σκληρότητας, το τέρας αγαπά τον φίλο του. Όλοι είμαστε έτσι».

Οι στίχοι επικοινωνούν την προσωπική της κοσμοθεωρία, από μικρές σκέψεις, όπως η γοητεία της με τα πουλιά, μέχρι απόψεις για θεμελιώδη ζητήματα όπως η θρησκεία και ο πόλεμος. Ακόμα και ο τίτλος του άλμπουμ γράφτηκε ως μια χιουμοριστική περιγραφή του πώς βλέπει η Christmas τον εαυτό της.

«Δεν έχω εξελιχθεί αρκετά ως άνθρωπος ώστε να κρύβω τα συναισθήματά μου. Όλα είναι εκεί μέσα. Η μουσική είναι ο χώρος για να βάζεις τα πάντα, ώστε να μην εκραγείς. Εάν ρίχνεις τον εαυτό σου στη ζωή, τα πράγματα μπορούν και πρέπει να γίνονται άγρια!» εξηγεί.



Παρόλο που η Christmas χρειάστηκε 14 χρόνια για να φτιάξει μια πλήρη συνέχεια του «The Bad Wife», δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή η συνέχεια άξιζε την αναμονή. Τα αδύνατον-να-κατηγοριοποιηθούν τραγούδια της είναι προδιαγεγραμμένα να ενισχύσουν την αγάπη που αισθάνονται οι θαυμαστές για αυτήν την ασύγκριτη δημιουργό, όσο και να της προσφέρουν αναρίθμητους νέους οπαδούς.

Στις 23 Μαΐου η Julie Christmas θα μας υποδεχτεί στον κόσμο της καλλιτεχνικής της αλήθειας για να μας χαρίσει μία βραδιά σκοτεινής σαγήνης, ωμού συναισθήματος και ηχητικής μαεστρίας.

JULIE CHRISTMAS 23 ΜΑΪΟΥ

FUZZ LIVE MUSIC CLUB

23/5/2025

20:00

