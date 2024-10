Οι Hercules & Love Affair «κατεβαίνουν» στην Burger Disco την Κυριακή 6 Οκτωβρίου

Η δεύτερη σεζόν της Burger Disco προμηνύεται να είναι ακόμα πιο συναρπαστική από την πρώτη, αφού το πρόγραμμα των καλλιτεχνών που έχει ανακοινώσει δημιούργησε αμέσως ασυγκράτητο ενθουσιασμό στους μουσικόφιλους και τους λάτρεις της χορευτικής μουσικής όχι μόνο της Αθήνας, καθώς στα πάρτυ της συμμετέχουν συχνά και φίλοι που έρχονται αποκλειστικά για αυτά από το εξωτερικό.

Μία σούπερ ευκαιρία για να την επισκεφθείς είναι σίγουρα αυτή η Κυριακή 6 Οκτωβρίου όπου στα πλαίσια της θρυλικής σειράς No More Fake Disco parties, θα εμφανιστούν οι Hercules and Love Affair aka Andy Butler μαζί με τον δικό μας ClubKid.

O Andy συνθέτει και διαστρεβλώνει συνεχώς στοιχεία από disco, house και pop, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που είναι αποκλειστικά δικό του με πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα της δουλειάς του το super hit “Blind”, ενώ o ClubKid βρίσκεται στα καλύτερά του εκπρoσωπώντας την undergrοund σκηνή της Αθήνας από το Βερολίνο μέχρι την Νέα Υόρκη.

Ο χώρος είναι ασφαλής για την queer κοινότητα, προωθεί τον σεβασμό στην διαφορετικότητα, ενθαρρύνει την ελεύθερη αυτοέκφραση, οι τουαλέτες είναι non gender, εισιτήρια με δέκα ευρώ διαθέσιμα online θα βρεις στο burgerdiscoclub.com (αρκεί να βιαστείς λίγο, εκτός αν έρθεις νωρίς γιατί οι πόρτες ανοίγουν με ελεύθερη είσοδο από τις 7 μέχρι τις 8), τα ποτά είναι καθαρά διαμάντια, οι μπύρες ψαγμένες και κρύες -εννοείται-, τα μπεργκεράκια τόσο νόστιμα και πρακτικά που μπορείς να τα τρως το ένα μετά το άλλο χορεύοντας στην πίστα (αλλά έχει και τραπέζια να κάτσεις άνετα), τι άλλο;

Α! Το κινητό σου μόνο να μην φλεξάρεις στο dancefloor γιατί έχει χώρους ξεχωριστούς για να το κάνεις και αυτό με την άνεσή σου, να αισθάνονται άνετα και όσοι χορεύουν, βάλε και ένα καλό παπούτσι έτοιμο για χορό, πάρε και το «μαζί» μαζί σου, και τα υπόλοιπα θα έχεις να τα λες μέχρι το επόμενο πάρτυ.

Τhe next is the best αφού, και έλα να το ζήσουμε παρέα.

https://www.burgerdiscoclub.com/