Οι Irrepressibles το Νοέμβριο ζωντανά στο Fuzz Club

Οι Irrepressibles είναι η δημιουργική περσόνα του Jamie Irrepressible, αυτού του πολυδύναμου και πολυπρόσωπου καλλιτέχνη (συνθέτη-τραγουδοποιού-παραγωγού) που ξεχωρίζει στο βασίλειο της σύγχρονης alternative μουσικής. Στις 8 Νοεμβρίου οι Irrepressibles θα είναι στην Αθήνα, στο Fuzz Club, φέρνοντας τον ηχητικό κόσμο του νέου, τέταρτου άλμπουμ τους, Yo Homo! που συνδυάζει punk-rock, indie-rock με συχνά συμφωνικά στοιχεία.

Ο Jamie Irrepressible είναι γνωστός για τα ιδιαίτερα συναισθηματικά του έργα, και αυτό το άλμπουμ δεν αποτελεί εξαίρεση – μόνο που εδώ το συναίσθημα είναι σέξι, χορευτικό, έξυπνο, με queer-πολιτικές αναφορές περιστασιακά.

Με μια σύνθεση που περιλαμβάνει ντραμς και κρουστά, ηλεκτρικές κιθάρες, πιάνο, ηλεκτρικό μπάσο, καθώς και βιολί, βιόλα, τσέλο, κοντραμπάσο και φωνητικά οι Irrepressibles υπόσχονται ένα σόου που θα μας ξεσηκώσει και θα μας παρασύρει σε κίνηση.





Ο Jamie Irrepressible ποτέ, ούτε για ένα δευτερόλεπτο, δεν απέφυγε να κάνει τη σεξουαλικότητα τον καμβά της καλλιτεχνικής του έκφρασης, από το Two Men In Love μέχρι το The Most Beautiful Boy. Όμως το νέο του άλμπουμ, με τον απλό και τολμηρό τίτλο Yo Homo!, είναι η πιο άμεση και η πιο σεξουαλική δουλειά των Irrepressibles μέχρι σήμερα. Είναι συναρπαστική, γιορταστική, χωρίς αναστολές, γεμάτη πάθος και αγάπη, ειλικρίνεια και κοινότητα. Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει από τη δισκογραφική Of Naked Design στις 27 Σεπτεμβρίου. Ο Jamie λέει: «Ήθελα να φτιάξω έναν δίσκο ειδικά για την queer κοινότητα, να δημιουργήσω έναν ασφαλή χώρο όπου οι άνθρωποι θα αισθάνονται ότι εκφράζονται. Να συνεισφέρω σε αυτό το soundtrack της ζωής μας, τόσο μέσα από τη μουσική όσο και τα βίντεο.»

«Με τα πρώτα μου τραγούδια, όπως το In This Shirt, εστίασα στην ομορφιά, για να εμπνεύσω στον ευρύτερο κόσμο ένα αίσθημα σύνδεσης και συμπόνιας προς την ομοφυλοφιλική αγάπη, όμως αυτό εδώ το άλμπουμ αφορά ξεκάθαρα την έκφραση της ομοφυλοφιλικής εμπειρίας. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό η μουσική να είναι αυθεντική.»

Γεννημένος και μεγαλωμένος στο Γιορκσάιρ, ο Jamie Irrepressible ξεκίνησε το μουσικό του ταξίδι σε νεαρή ηλικία. Γαλουχημένος με κλασική μουσική αλλά και progressive rock, βρήκε δημιουργικό καταφύγιο στη σύνθεση ορχηστρικών κομματιών αντλώντας έμπνευση από τα προσωπικά του ηχοδρόμια, βάζοντας έτσι τα θεμέλια για τις μελλοντικές του προσπάθειες. Καθώς μπήκε στην εφηβεία, τα μουσικά του ενδιαφέροντα διευρύνθηκαν, εξερευνώντας τον rock ήχο και παίζοντας κιθάρα σε διάφορα συγκροτήματα, ενώ αργότερα ανέλαβε και τα φωνητικά.Τα είκοσι του, είναι ο δικός του μεγάλος σταθμός, όταν μετακόμισε στο Λονδίνο, οι μουσικοί του ορίζοντες άνοιξαν πραγματικά, καθώς παρακολουθούσε βραδιές χορευτικής μουσικής στο Fabric και το Heaven, ή rave πάρτυ στο δάσος, και αντλούσε έμπνευση από τους KLF και τους Sex Pistols.

Κάπου εδώ και κάπως έτσι, ξεκίνησε μια προσπάθεια να αμφισβητήσει τις μουσικές νόρμες και να επαναπροσδιορίσει τον ήχο του. Αρχικά δοκίμασε να επιστρέψει στις ορχηστρικές συνθέσεις τις οποίες εμπλούτισε με avant-garde στοιχεία στον ήχο και την performance, με την επαναστατικότητα του punk, και με την παράδοση της ρεαλιστικής αφήγησης, της εργατικής τάξης - το όνομα Irrepressible έχει τις ρίζες του ακριβώς σε αυτό το αφήγημα.

Το 2009, ο Jamie τάραξε για πρώτη φορά τα μουσικά νερά με την κυκλοφορία του "baroque pop" ντεμπούτου άλμπουμ των Irrepressibles, Mirror Mirror, που περιλαμβάνει το στοιχειωτικά όμορφο κομμάτι για την απώλεια In This Shirt. Με το δεύτερο άλμπουμ Nude (2012), ο Jamie επικεντρώνεται στην αφήγηση της ομοφυλοφιλικής ιστορίας, εισάγοντας ηλεκτρονικά στοιχεία στη συμφωνική προσέγγισή του στη σύνθεση και την παραγωγή με το εμβληματικό κομμάτι Two Men in Love. Ενώ το Superheroes που ακολούθησε το 2021, «διηγείται» μια ομοφυλοφιλική ιστορία αγάπης προσπαθώντας να εκφράσει το πνεύμα του Βερολίνου και έχει επιρροές από την πρώιμη ηλεκτρονική, prog, jazz και συμφωνική μουσική. Με αυτά τα άλμπουμ κατάφερε να αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές και να δημιουργήσει μια βάση αφοσιω μένων θαυμαστών.



Το 2014, ο Jamie έκανε μια πετυχημένη και συγκινητική στροφή στο καλλιτεχνικό ταξίδι του όταν ερμήνευσε το Two Men In Love στον πρώτο γάμο ομοφυλόφιλων στο Ηνωμένο Βασίλειο, σηματοδοτώντας μια ιστορική στιγμή στην ιστορία της LGBTQI+ κοινότητας. Στη συνέχεια, μετακόμισε στο Βερολίνο, όπου «βούτηξε» κυριολεκτικά στην πλούσια κληρονομιά της ηλεκτρονικής μουσικής της πόλης ενώ παράλληλα άρχισε να συνεργάζεται και να περιοδεύει με τους Röyksopp.

Το 2022, το τραγούδι των The Irrepressibles, Most Beautiful Boy, έγινε το soundtrack της επιτυχημένης σειράς του Netflix Young Royals, κερδίζοντας την καρδιά των θεατών παγκοσμίως και οδηγώντας το κομμάτι σε viral επιτυχία στις πλατφόρμες streaming. Η μετακόμιση του Jamie στο Μάντσεστερ συνοδεύτηκε από την κυκλοφορία του συγκινητικού EP Self Love & Acceptance το 2023, που εστιάζει σε θέματα ψυχικής υγείας και θεραπείας.

Το 2024, βρίσκει τους Irrepressibles να έχουν συγκεντρώσει πάνω από 270 εκατομμύρια streams στο Spotify και τα εκπληκτικά 8,1 δισεκατομμύρια streams στο YouTube, εδραιώνοντάς τους ως ένα από τα πιο καινοτόμα acts στη σύγχρονη μουσική.

Μετά την κυκλοφορία του πρώτου single Will You? από το καινούργιο άλμπουμ και το εντυπωσιακά αισθησιακό βίντεο του Will Kennedy, καθώς και τα εκρηκτικά βίντεο του καλλιτέχνη και drag performer από το Λονδίνο, Joseph Wilson, για τα τραγούδια Yo Homo και Be Wild, οι Irrepressibles κυκλοφορούν το 4ο single του Jamie από το άλμπουμ, το Ecstasy Homosexuality. Το κομμάτι συνοδεύεται από ένα μουσικό βίντεο, παραγωγής του Βερολινέζικου 'Container Love', σε σκηνοθεσία Ben Galster. Μια συναισθηματική και έντονη γιορτή της ομοφυλοφιλικής επιθυμίας, σεξουαλικότητας και τέχνης.»

Ο Christian Ruess, ιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής των Container Love, σχολίασε για το βίντεο: «Η τέχνη αφορά την άρνηση να υποκύψεις στον φόβο – τον φόβο της κριτικής, της απόρριψης ή του αποκλεισμού. Ο φόβος μπορεί να νικηθεί μόνο μαζί και με αγάπη. Γι' αυτό, ως Container Love, λατρεύουμε να συνεργαζόμαστε με υπέροχους καλλιτέχνες, αφηγούμενοι ιστορίες που δεν απολογούνται, που κάνουν την καρδιά σου να χτυπά πιο γρήγορα και σε κάνουν να νιώθεις ότι ανήκεις.»

Όπως έχει διατυπωθεί, από τον Ben Galster, διευθυντή της Ecstasy Homosexuality, «Ο Jamie είναι το απόλυτο είδωλο για πολλούς, και η συνεργασία μαζί του για να μετατρέψουμε αυτό το μουσικό βίντεο σε μια τολμηρή δήλωση queer περηφάνειας ήταν μια εμπειρία που θα φυλάξω για πάντα στην καρδιά μου. Αυτή η ταινία είναι μια διέξοδος ακατέργαστου συναισθήματος, όπου οι στίχοι του Jamie, η σύγχρονη τέχνη και αρχειακό υλικό συνενώνονται σε μια ατρόμητη ομολογία αγάπης που υπερβαίνει τον πόθο –θαρραλέα και ασταμάτητη.»

Ο Jamie Irrepressible έρχεται στις 8 Νοεμβρίου για να μοιραστεί με το ελληνικό κοινό το δικό του μουσικό αφήγημα. Για όλους εμάς, η συναυλιακή εμπειρία των Irrepressibles είναι μια ευκαιρία να απολαύσουμε ζωντανά ένα τολμηρό και ταλαντούχο πολύ-καλλιτέχνη που μέσα από την τέχνη του δικαιώνει τα αιτήματα των δικαιωμάτων, της ισότητας και της συμπερίληψης.

Περισσότερες πληροφορίες για το live, ΕΔΩ