Οι Kerala Dust για μια συναυλία στην Αθήνα

Το βρετανικό ηλεκτρονικό σχήμα των Kerala Dust έρχεται στην Αθήνα, εφοδιασμένο με indie blues και electronica ρυθμούς, για ένα εκπληκτικό, high energy live σετ, στο Fuzz Club.

Στις 29 Μαΐου δίνουμε το μεγάλο ραντεβού για το απόλυτο must-see της καλοκαιρινής συναυλιακής σεζόν. Οι ζωντανές εμφανίσεις των Kerala Dust δεν πρέπει να χάνονται με τίποτα! Μαζί τους το ηλεκτρονικό-jazz ντουέτο των Loop Vertigo.

Συνδυάζοντας psych rock, acid blues και techno, οι Kerala Dust σχηματίστηκαν στο νότιο Λονδίνο το 2016. Ο ήχος τους αντικατοπτρίζει το ευρύ φάσμα επιρροών - όπως Tom Waits, CAN και The Velvet Underground - μαζί με τη μεθυστική club μουσική. Η μπάντα, η οποία πλέον εδρεύει μεταξύ Βερολίνου και Ζυρίχης, κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ της «Light, West» προς το τέλος του 2020. Ο δίσκος αναδεικνύει τον υπνωτικό ήχο των Kerala Dust, με εκτεταμένο psych-rock και ηλεκτρονικά beats.

Γνωστοί για τις δυνατές ζωντανές εμφανίσεις τους, το σχήμα αποδομεί τον εκλεκτικό ήχο του και βασίζεται στον αυτοσχεδιασμό, οι οποίες συχνά συνδυάζονται με υπνωτικά visuals.

Οι Loop Vertigo ειναι το ντουέτο των Δημήτρη Μούτσιου (πιάνο/synths) και Αλέξη Σταυρόπουλου (τύμπανα-electronics). Δημιουργήθηκαν το 2014 και από το 2016 έχουν εμφανιστεί στις περισσότερες μουσικές σκηνές της Αθήνας.

Με επιρροές που ξεκινούν από τη σύγχρονη jazz (Vijay Iyer, Mehliana, Now vs Now, Bad Plus, Tigran Hamasyan) και φτάνουν μέχρι την τολμηρή electronica (Nerve, Squarepusher, Autechre), και το progressive rock,το original υλικό των Loop Vertigo ισορροπεί ανάμεσα στη σύνθεση και τον αυτοσχεδιασμό, τον ακουστικό και ηλεκτρικό ήχo.

Το Σεπτέμβριο του 2023 κυκλοφόρησε το τελευταίο τους άλμπουμ με τίτλο "Binary Flaws", όπου αναδεικνύεται η τάση της μπάντας προς πιο αυστηρές δομές κι έναν πιο ηλεκτρονικό ήχο, διατηρώντας, όμως, τις heavy/progressive επιρροές της και την αγάπη της για τον αυτοσχεδιασμό. Είχε προηγηθεί το 2018, το πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο "Neocortex”, μέσω της δισκογραφικής Black Athena.

www.more.com/music/kerala-dust-fuzz/

Fuzz Live Music Club

Πειραιώς 209 & Πατριάρχου Ιωακείμ 1 Ταύρος, 177 78

www.fuzzclub.gr