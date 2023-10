EDEN PRESENTS

THE BLESSED MADONNA

+MARIE MONTEXIER

+POLYXENE

ΩΔΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

16:30 - 00:00

SUNDAYS ARE FOR LOVERS

H underground superstar της house σκηνής, The Blessed Madonna, θα βρεθεί στην Αθήνα, την Κυριακή 29 Οκτωβρίου, για ένα δυνατό dj set!

Το πάρτυ της Κυριακής θα ανοίξει η εξαιρετικά δραστήρια DJ Polyxene πριν παραδώσει τη σκυτάλη στη σπουδαία ηλεκτρονική παραγωγό Marie Montexier, για δύο εξίσου πολυαναμενόμενα sets που αναμφισβήτητα θα κλέψουν τις εντυπώσεις.

"Every dream I have ever had as a DJ has come through 35 times, and it is always wonderful, but you can’t ever just leave the goalpost where it is in art. You have to dream a bigger dream.

Love, loss, ecstasy, death and resurrection on the dance floor. That's what it's all about"

The Blessed Madonna

❯ ❯ THE BLESSED MADONNA

Η Marea Stamper ή αλλιώς The Blessed Madonna έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο περιζήτητες και σεβαστές παραγωγούς και DJs παγκοσμίως, διαθέτοντας residency από το 2013 στο θρυλικό SmartBar του Σικάγου μαζί με άλλους αξιόλογους DJs, όπως ο Derrick Carter.

Οι εύστοχες επιλογές της και η αψεδιάγαστη τεχνική της πίσω από τα decks, της έχουν εδραιώσει μία κληρονομιά από άπταιστα και δυναμικά σετ. Mε μια απίστευτη άνεση και χάρη, διατηρώντας μια συγκλονιστική ροή, μιξάρει house, οld school techno, disco και electro. Ένας θρύλος από μόνη της, η The Blessed Madonna έχει δημιουργήσει τη δική της εταιρεία - μία από τις τελευταίες κυκλοφορίες της, με τη φωνή του θρύλου της house Jamie Principle - που ονομάζεται «We Still Believe».

❯ ❯ MARIE MONTEXIER

Η Γαλλίδα DJ Marie Montexier, με έδρα την Κολωνία/Λειψία, έχει κατορθώσει, με αργά αλλά σταθερά βήματα, να ξεχωρίσει τα τελευταία δύο χρόνια και να έχει ήδη τους κριτικούς και το κοινό με το μέρος της. Αφού εντάχθηκε στο WARNING crew του Βερολίνου, ως resident το 2019, οι ποικίλες μουσικές επιλογές της σε συνδυασμό με την αισθητική της, έχουν ανοίξει το δρόμο για τη Marie Μontexier στο να κερδίσει όλο και περισσότερη διεθνή προσοχή. Έχει ήδη στο ενεργητικό της πολυάριθμες ζωντανές εμφανίσεις σχεδόν σε κάθε μεγάλη πόλη της Ευρώπης και είναι έτοιμη να κατακτήσει και τις σκηνές παγκοσμίων φεστιβάλ.

❯ ❯ POLYXENE

H POLYXENE είναι μια εξαιρετικά δραστήρια DJ με καταγωγή την Αθήνα και έδρα τη Βιέννη. Ως DJ, χρησιμοποιεί τις γνώσεις ηχοληψίας της, τις συνεχείς αναζητήσεις νέας μουσικής και την ακούραστη χορευτική της ενέργεια, συνδυάζοντας electro, acid, breakbeat, heavy Bass, mindbending IDM μέχρι Ghetto και House ήχους για να ξεσηκώσει το κοινό. Μεταξύ άλλων, έχει να επιδείξει εντυπωσιακά dj set σε πολλά clubs και σε μεγάλα φεστιβάλ της Ευρώπης, όπως Elevate Festival (Graz), Hyperreality (Βιέννη), Ars Electronica (Linz, Αυστρία) και The Lighthouse Festival (Porec, Κροατία), ενώ έχει μοιραστεί τη σκηνή με πολλά γνωστά ονόματα της μουσικής, όπως Dj Bone, OBJEKT, Ellen Alien, Marcel Dettmann, Vladimir Ivkovic, Nite Fleit, DJ Assault, Madam X, Deena Abdelwahed, Call Super, Teki Latex, Nene H…

Δίκτυο προπώλησης:

Online: www.more.com/music/the-blessed-madonna/

Τηλεφωνικά: 11876

Σημεία προπώλησης:

Public // Καταστήματα Nova // Viva Spot Τεχνόπολης

Χώρος:

Ωδείο Αθηνών

Ρηγίλλης & Βασιλέως Γεωργίου Β΄ 17-19 106 75, Αθήνα

www.athensconservatoire.gr