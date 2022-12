Crows alert! Το Λονδρέζικο noise post punk αυτή την φορά δεν αγνοείται.. Αντιθέτως, βρέθηκε και μάλιστα σε άριστη κατάσταση. Σε έναν κόσμο που αλλάζει, η πάλαι ποτέ βρετανική βιομηχανία πνέει τα λοίσθια και οι κοινωνικές αναταραχές αρχίζουν να οξύνονται. Οι Crows είναι, ακριβώς, η μπάντα που αναδύθηκε μέσα από αυτή την κρίση.

Οι Crows σχηματίστηκαν το 2015 και από τις πρώτες κιόλας εμφανίσεις τους άρχισαν να βγάζουν τόση ενέργεια που, είτε πρόκειται για ένα ραγισμένο κόκαλο που ανήκει στο σώμα τους, είτε για ένα θρυμματισμένο μουσικό οργάνο, έφθασαν σε τέτοιο σημείο ώστε η οργή να μετατραπεί ευθύς σε οικειότητα. Μια οικειότητα που ανάγκασε τον Joe Talbot (IDLES), να κυκλοφορήσει τον πρώτο δίσκο τους "Silver Tongues", το 2019, από την Balley Records, δισκογραφική που ανήκει στον ίδιο.

Το "Silver Tongues" δημιουργεί εκείνη την απόλυτη σκοτεινή ατμόσφαιρα που αφαιρεί, από την πρώτη μόλις νότα, κάθε σκιά αμφισβήτησης.

Η κραυγή, του ντεμπούτου τους, ήταν τόσο εκκωφαντική που αμέσως εισήλθαν στο στούντιο για την ηχογράφηση του δεύτερου άλμπουμ τους "Beware Believers", όμως λόγω της πανδημίας δεν κατέστη εφικτή η κυκλοφορία του. Κάπως έτσι, περίμεναν εκείνο το ιατρικό ανακοινωθέν που θα τους άναβε το πράσινο φως για την απογείωση. Η επιστήμη, εν τέλει, απεφάνθη 2 χρόνια αργότερα και τον Απρίλιο του 2022 άφησαν το "Beware Believers" να πετάξει ελεύθερο σε σκοτεινούς αιθέρες.

Μια κριτική, από τις πολλές που γράφτηκαν, αναφέρει χαρακτηριστικά για τον δεύτερο δίσκο τους "a release that shines its brightest when it’s at its darkest". Δεν θα θέλαμε σε καμία περίπτωση να αλλοιώσουμε, με μια, ενδεχομένως, κακή μετάφραση το παραπάνω νόημα.

Τα νέα κατέφτασαν γρήγορα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου οι ιθύνοντες του SXSW μονοπωλούσαν την συζήτηση γύρω από τον ήχο των Crows. Το τέλος του καλοκαιριού τους βρήκε να περιοδεύουν εκεί στο πλευρό των Wolf Alice. Και ήταν μόνο η αρχή...

Η Primitive Music έδρασε και η πυρίτιδα της noisy θα αναφλεχθεί στην γνωστή μπαρουταποθήκη του Temple την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου.

Crows

Bandcamp: https://badvibrationsrecords.bandcamp.com/album/beware-believers

Facebook: https://www.facebook.com/crowsband

Instagram: https://www.instagram.com/crows_band/?hl=el

The Noise Figures

Με τέσσερις δίσκους, έντονη ευρωπαϊκή δραστηριότητα, εκατοντάδες live σε όλη την Ελλάδα και έχοντας μοιραστεί τη σκηνή με μερικά από τα πιο σημαντικά συγκροτήματα της παγκόσμιας ροκ σκηνής, οι Noise Figures είναι μια από τις πιο δραστήριες ελληνικές μπάντες, τόσο δισκογραφικά όσο και συναυλιακά.

Το δίδυμο του Γιώργου Νίκα (φωνητικά, τύμπανα) και του Στάμου Μπάμπαρη (κιθάρα, φωνητικά) ξεκίνησε την ενεργό δράση του στην Αθήνα το 2012, κυκλοφορώντας τα EP's "Turn off the Lights" και "Zero Rest" και ηχογραφώντας παράλληλα μια σειρά από κομμάτια, που συλλέχθηκαν και έδωσαν μορφή στο πρώτο τους ολοκληρωμένο άλμπουμ. Το "The Noise Figures" κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2013 και η μπάντα ξεκίνησε να τουράρει εκτεταμένα και ταυτόχρονα να γράφει ήδη το νέο της υλικό.

Το "Aphelion" ήρθε σε ένα διάλειμμα από τις συναυλιακές υποχρεώσεις του συγκροτήματος τον Σεπτέμβριο του 2015, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές από ελληνικό και ξένο Τύπο και οδηγώντας το σε δύο ευρωπαϊκές περιοδείες και συνολικά σχεδόν 200 ζωντανές εμφανίσεις.

Τον Μάρτιο του 2018 ακολουθεί το “Telepath”, ένα στιχουργικά κονσεπτικό άλμπουμ, που διασταυρώνει όλα τα μουσικά μονοπάτια που η μπάντα έχει διανύσει, από τα heavy blues μέχρι το psych garage.

Το 2020 βρίσκει τη μπάντα να κυκλοφορεί τον τέταρτό της δίσκο "The Perfect Spell" και να κινείται σε heavy psych ηχητικά μονοπάτια με ογκώδη riffs και ωμό drumming. δημιουργώντας ένα βαρύ ψυχεδελικό περιβάλλον και μένοντας αφοσιωμένοι στις ρίζες του ήχου τους.

Bandcamp: https://thenoisefigures.bandcamp.com/?fbclid=IwAR1T1D0foDy-GWXSPv_JUvcFvnV2vLhxw0O6PVg08HvIx88V59Ir-ohw9R8

Instagram: https://www.instagram.com/thenoisefigures/

Facebook: https://www.facebook.com/thenoisefigures

Temple Athens | Ιάκχου 17, Αθήνα

Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023 | 21:00

FB Event: https://www.facebook.com/events/457079633151296?ref=newsfeed

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ :

Προπώληση: 17€

Viva: https://www.viva.gr/tickets/music/crows-the-noise-figures/?fbclid=IwAR1JhjNAUJ2m0uj4_Ec9MKdSe-8CHLKEewZb-Zdx314x0Cqk4O_5kFAz5NQ

Ταμείο: 20€

Φυσικά Σημεία Προπώλησης:

Syd Records: Πρωτογένους 13, Αθήνα

The Lab t shirts: Βείκου 73, Κουκάκι

Sound Effect Records: Σπ. Τρικούπη 50 & Καλλιδρομίου, Αθήνα

Rhythm Records: Εμμ. Μπενάκη 74, Αθήνα