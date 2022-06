30 Χρόνια Sani Festival: Μια ιστορία αγάπης για τη μουσική και την τέχνη, που χάραξε πορεία καινοτομίας, ποιότητας και υψηλής αισθητικής. Μια επιχειρηματική πρωτοβουλία πέρα από κάθε προσδοκία, που αποτέλεσε γέφυρα μεταξύ τουρισμού και πολιτισμού. Μια διαδρομή διεθνούς αναγνώρισης και εμβέλειας, που συνέδεσε τη γωνία αυτή του χάρτη της Ελλάδας με την παγκόσμια μουσική σκηνή. Ένα φεστιβάλ που φέτος θα φιλοξενήσει στο επίκεντρο της γιορτής του το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χώρας, την επετειακή συναυλία του πιο αγαπητού τενόρου του κόσμου, του Andrea Bocelli.

Η τολμηρή ιδέα που γεννήθηκε το 1992 έμελλε να εξελιχθεί από τις πρώτες μελωδίες του Jazz on the Hill σε έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς, και ο Λόφος της Σάνης στο σημείο όπου η θάλασσα, ο ουρανός και το πράσινο συνυπάρχουν αρμονικά με τις τέχνες, με φόντο έναν μεσαιωνικό πύργο. Τρεις δεκαετίες, 385 συναυλίες, παραστάσεις, εκδηλώσεις: μουσικοί θρύλοι και νέοι δημιουργοί από όλον τον κόσμο, Έλληνες καλλιτέχνες με το δικό τους αποτύπωμα, ανηφορίζουν εδώ και τριάντα χρόνια στη σκηνή του Sani Festival.

Τιμώντας τη συνεχή πορεία του, πιστό στην ποιότητα και το κύρος των συναυλιών που προσφέρει, το φετινό εορταστικό Sani Festival παρουσιάζει ένα πανελλαδικά μοναδικό, εντυπωσιακό και ανατρεπτικά φρέσκο πρόγραμμα. Ο Λόφος της Σάνης θα υποδεχτεί ξένες και ελληνικές συναυλίες-σταθμούς για το φετινό καλοκαίρι. Ζωντανοί θρύλοι της τζαζ, ποπ και ροκ σκηνής για τους οποίους το φεστιβάλ αποτελεί έναν από τους λίγους επιλεγμένους σταθμούς στην περιοδεία τους, καλλιτέχνες που επιστρέφουν μετά από δεκαετίες στην Ελλάδα, αποτελούν μερικές από τις μουσικές προτάσεις που συνθέτουν τη φετινή γιορτή: Chucho Valdés, Paquito D’Rivera, Al Di Meola, Jack Savoretti, Bob Geldof. Η ροκ και ποπ μουσική έρχονται να συμπεριληφθούν για πρώτη φορά στο μουσικό ρεπερτόριο του φεστιβάλ, έναν θεσμό που συνεχώς εξελίσσεται. Ταυτόχρονα, οι δύο ελληνικές παραγωγές έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τον εορτασμό των 30 χρόνων ένδειξη ενός θεσμού που καινοτομεί και δημιουργεί, με τη συμμετοχή κορυφαίων Ελλήνων ερμηνευτών: Μανώλης Μητσιάς, Χρήστος Θηβαίος, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Πέννυ Μπαλτατζή, Δημήτρης Μπάσης, Ρένα Μόρφη, Δώρος Δημοσθένους, Ρίτα Αντωνοπούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Καλλιόπη Πούσκα. Η μουσική γιορτή θα ολοκληρωθεί με την εμβληματική συναυλία, και στη σκηνή του Sani Festival θα ανέβει ένας καλλιτέχνης μυθικού βεληνεκούς, ο Andrea Bocelli, σε απόσταση αναπνοής από τον περιορισμένο αριθμό θεατών που θα απολαύσουν το πιο πολυαναμενόμενο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού!

Η προπώληση έχει ξεκινήσει!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

JAZZ ON THE HILL

09.07 ΣΑΒΒΑΤΟ

Chucho Valdés & Paquito D’Rivera Reunion

JAZZ ON THE HILL

16.07 ΣΑΒΒΑΤΟ

Al Di Meola

Acoustic Trio

INTERNATIONAL SOUNDS

23.07 ΣΑΒΒΑΤΟ

Jack Savoretti

INTERNATIONAL SOUNDS

30.07 ΣΑΒΒΑΤΟ

Bob Geldof

and the Bobkatz

GREEK VARIATIONS

06.08 ΣΑΒΒΑΤΟ

Ξενοδοχείο Aσμάτων: 30 χρόνια νότες – ο Λόφος και η Θάλασσα

Μανώλης Μητσιάς, Χρήστος Θηβαίος, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Πέννυ Μπαλτατζή

GREEK VARIATIONS

13.08 ΣΑΒΒΑΤΟ

Mediterranean Project: η Ελλάδα & ο κόσμος

Δημήτρης Μπάσης, Ρένα Μόρφη, Δώρος Δημοσθένους, Ρίτα Αντωνοπούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Καλλιόπη Πούσκα

CLASSICAL WAVES

20.08 ΣΑΒΒΑΤΟ

Andrea Bocelli

Γιορτάζοντας με τον πιο αγαπητό τενόρο του κόσμου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΛΟΦΟ ΤΗΣ ΣΑΝΗΣ ΣΤΙΣ 21:30

JAZZ ON THE HILL

09.07 ΣΑΒΒΑΤΟ

Chucho Valdés & Paquito D’Rivera Reunion

Δυο θρύλοι της αφροκουβανέζικης μουσικής, ο Chucho Valdés και ο Paquito D'Rivera, είναι και πάλι μαζί 40 χρόνια μετά, για να σηκώσουν την αυλαία του φετινού εορταστικού Sani Festival, με τον Λόφο της Σάνης να αποτελεί έναν από τους λίγους σταθμούς της διεθνούς περιοδείας τους! Ο Chucho Valdés, πιανίστας, συνθέτης και ιδρυτής του συγκροτήματος Irakere –ενός από τα πιο σημαντικά συγκροτήματα στην ιστορία του νησιού της Καραϊβικής– και ο Paquito D'Rivera, σαξοφωνίστας, συνθέτης και κλαρινετίστας, μετρούν δεκαετίες φιλίας και μουσικής σύμπραξης. Συνεργάστηκαν μαζί στο Μουσικό Θέατρο της Αβάνας και στην Orquesta Cubana de Música Moderna, την οποία διηύθυνε ο Paquito προτού σχηματίσει τους Irakere το 1973, ενώ ακολούθησαν χωριστούς δρόμους το 1980, αφότου ο Paquito D'Rivera οδηγήθηκε στην εξορία και μετακόμισε στη Νέα Υόρκη. Αν προσθέσουμε τα βραβεία που έχει λάβει ο καθένας τους, μετρούν περισσότερα από 25 Grammy και Latin Grammy, μεταξύ πολλών άλλων σημαντικών διακρίσεων. Σήμερα, ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους, σε μια ζωντανή εμφάνιση που περιλαμβάνει επιτυχίες-σταθμούς της latin jazz μουσικής, κλασικό λατινοαμερικάνικο ρεπερτόριο, καθώς και νέες συνθέσεις από το τελευταίο τους άλμπουμ, «I Missed You Too». Δύο πραγματικοί ζωντανοί θρύλοι, έτοιμοι να συνδυάσουν τους ρυθμούς της μουσικής της καραϊβικής με το μεσογειακή αύρα του Λόφου της Σάνης, σε μια συναυλία που θα σηματοδοτήσει την έναρξη του εορτασμού των 30 χρόνων του Sani Festival!

Diego Urcola | τρομπέτα

José A. Gola | μπάσο

Dafnis Prieto | τύμπανα

Roberto Vizcaino Jr. | κρουστά

JAZZ ON THE HILL

16.07 ΣΑΒΒΑΤΟ

Al Di Meola Acoustic Trio

Ο Al Di Meola, ένας από τους σπουδαιότερους κιθαρίστες της εποχής μας, θα σηματοδοτήσει τη δεύτερη συναυλία του Jazz on the Hill για το 2022, επιστρέφοντας στην Ελλάδα μετά από 20 χρόνια. Η μουσική του επικεντρώνεται στις περίπλοκες συγκοπές του ρυθμού σε συνδυασμό με προκλητικές λυρικές μελωδίες και μια εκλεπτυσμένη αρμονία, που πάντα τον συνάρπαζαν στην λαμπρή καριέρα του που έχει διαρκέσει πάνω από τέσσερις δεκαετίες. Ο Al Di Meola έχει κερδίσει πολλές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων τέσσερεις χρυσούς δίσκους, πωλήσεις πάνω από έξι εκατομμύρια δίσκων παγκοσμίως, το τιμητικό βραβείο Miles Davis, το βραβείο BBC Lifetime Achievement Award και πολλές υποψηφιότητες και βραβεία Grammy. Έχει επίσης επανειλημμένα λάβει τη σημαντικότερη διάκριση για κιθαρίστες: συνολικά 12 βραβεία στις ψηφοφορίες του περιοδικού Guitar Player Magazine, με αποτέλεσμα να ενταχθεί στη λίστα των κορυφαίων Gallery of Greats. Ένας υπέροχος βιρτουόζος της κιθάρας που προσελκύει σε κάθε συναυλία πλήθη από λάτρεις κιθάρας, ο Al Di Meola θα εμφανιστεί με το Guitar Trio του, με φόντο τον Πύργο της Σάνης, ένα μοναδικό σκηνικό όπου οι απαλές μελωδίες θα πλημμυρίσουν τον ιστορικό χώρο του Sani Festival.

INTERNATIONAL SOUNDS

23.07 ΣΑΒΒΑΤΟ

Jack Savoretti

Ένας δημοφιλής καλλιτέχνης και αγαπημένος του ελληνικού κοινού, ο Jack Savoretti ανεβαίνει στη σκηνή του Sani Festival για να ερμηνεύσει μερικά από τα πασίγνωστα τραγούδια του, που ακούγονται ανελλιπώς στα ραδιόφωνα τα τελευταία χρόνια! Ο Jack Savoretti και η μπάντα του συμπεριέλαβαν τον Λόφο της Σάνης στους σταθμούς της καλοκαιρινής περιοδείας τους «Europiana», μετά την κυκλοφορία του ομώνυμου νούμερο 1 άλμπουμ τον Ιούνιο του 2021 και την εκτεταμένη έκδοση του, «Europiana Encore» το 2022. «Europiana» είναι ένας τίτλος και μια λέξη που επινόησε για να αποδώσει το πνεύμα των τραγουδιών και τις ηλιόλουστες επιρροές που κουβαλούν. Σύμφωνα με τον Jack Savoretti «Europiana δεν είναι ένα είδος μουσικής αλλά οι αναφορές και οι εμπνεύσεις και τα συναισθήματα που προκαλεί. Είναι η μουσική των καλοκαιριών της παιδικής μου ηλικίας, ξαναφτιαγμένη για το σήμερα». Συνεπώς, ο Λόφος της Σάνης κάτω από τα λαμπερά αστέρια και μέσα στην καλοκαιρινή μεσογειακή αύρα αποτελεί το ιδανικό σκηνικό για τους στίχους του άλμπουμ. Παράλληλα με τη νέα μουσική, θα απολαύσουμε παλιές χρυσές επιτυχίες, όπως τα «What More Can I Do», «Greatest Mistake», «Love Is On The Line», «Who's Hurting Who», «Too Much History» και πολλά άλλα. Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε την πολύτιμη δύναμη της οικογένειας, της φιλίας και της αγάπης μέσα

INTERNATIONAL SOUNDS

30.07 ΣΑΒΒΑΤΟ

Bob Geldof and the Bobkatz

Στον εορτασμό των 30 ετών του, το Sani Festival θα ροκάρει! Έτοιμος να εμπλουτίσει το φάσμα του προγράμματος, ο Bob Geldof και οι Bobkatz θα ανέβουν στον Λόφο της Σάνης για να γεμίσουν με ήχους ροκ την καλοκαιρινή νύχτα της 30ης Ιουλίου. Έγινε γνωστός ως τραγουδιστής του ιρλανδικού ροκ συγκροτήματος The Boomtown Rats στις δεκαετίες του '70 και του '80, παράλληλα με το κίνημα του πανκ ροκ. Τα τραγούδια του «Rat Trap» και «I Don't Like Mondays» βρέθηκαν στην κορυφή των βρετανικών και παγκόσμιων charts, ενώ κατά τη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με πολλούς θρύλους της ροκ όπως ο David Gilmour των Pink Floyd και οι Thin Lizzy. Ξεκίνησε τις σόλο εμφανίσεις το 1986, ενώ είναι γνωστός και για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην ταινία Pink Floyd–The Wall των Pink Floyd το 1982. Σημαντική ήταν η συνεισφορά του Geldof στον ακτιβισμό το 1984, με την ίδρυση του φιλανθρωπικού supergroup Band Aid για τη συγκέντρωση χρημάτων για την αντιμετώπιση του λιμού που έπληξε την Αιθιοπία και ως διοργανωτή των συναυλιών Live Aid. Για το φιλανθρωπικό του έργου, ο Geldof χρίστηκε ιππότης από τη βασίλισσα Ελισάβετ Β', ενώ έχει επίσης προταθεί για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τον Bob Geldof και τους Bobkatz στη σκηνή του Λόφου της Σάνης τόσο ως ροκ σταρ όσο και ως ακτιβιστή, για μια βραδιά ευγενούς σθένους, πασπαλισμένη με μουσικά ροκ διαμάντια!

Bob Geldof | τραγούδι, κιθάρα

Jim Clarke | τραγούδι, κρουστά

Pete Briquette (Patrick Cusack) | μπάσο, φωνητικά

John Turnbull | κιθάρα, φωνητικά

Alan Dunn | πλήκτρα

Robert Loveday | κιθάρα, φωνητικά

GREEK VARIATIONS

06.08 ΣΑΒΒΑΤΟ

Ξενοδοχείο Ασμάτων: 30 χρόνια νότες – ο Λόφος και η Θάλασσα

Μανώλης Μητσιάς, Χρήστος Θηβαίος, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Πέννυ Μπαλτατζή

Μια ιστορική αναδρομή στα 30 χρόνια του Sani Festival που μέσα από το καλλιτεχνικό του πρόγραμμα, με επιμέρους καλλιτεχνικές συμμετοχές, συναυλίες και αφιερώματα έχει παρουσιάσει το σύνολο του καλλιτεχνικού αποθέματος της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας της χώρας μας. Μία επετειακή εκδήλωση και ταυτόχρονα ένα αφιέρωμα στο σύνολο της μουσικής δημιουργίας του 20ού και του 21ου αιώνα που ενσωματώνει την ιδέα του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και ένα από τα πιο οικεία ελληνικά αισθητικά στοιχεία διεθνώς. Ένα καλλιτεχνικό πρόγραμμα που ενεργοποιεί τις αισθήσεις και τις μνήμες, προκαλώντας μια γλυκιά νοσταλγία επιστροφής στα αγαπημένα μας μέρη. Μια μεγάλη και μοναδική συναυλία που μας ταξιδεύει στους δρόμους του έντεχνου και του λαϊκού τραγουδιού, στηριγμένη στις δημιουργίες και τα τραγούδια των μεγαλύτερων ελλήνων συνθετών, όπως οι Μίκης Θεοδωράκης, Μάνος Χατζιδάκις, Βασίλης Τσιτσάνης, Σταύρος Ξαρχάκος, Μανώλης Χιώτης, Μάνος Λοΐζος, Δήμος Μούτσης, Θάνος Μικρούτσικος, Γιάννης Σπανός, Γιώργος Ζαμπέτας, κ.ά., αλλά και κορυφαίων ελλήνων ποιητών και στιχουργών, όπως οι Οδυσσέας Ελύτης, Γιώργος Σεφέρης, Μανόλης Αναγνωστάκης, Νίκος Γκάτσος, Λίνα Νικολακοπούλου, Άλκης Αλκαίος, Μάνος Ελευθερίου, Λευτέρης Παπαδόπουλος και άλλοι.

Μανώλης Μητσιάς, Χρήστος Θηβαίος, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Πέννη Μπαλτατζή | τραγούδι

Μανώλης Ανδρουλιδάκης | μουσική διεύθυνση – ενορχήστρωση

Στάθης Σαββίδης | διεύθυνση λαϊκής ορχήστρας

Γιάννης Καρασάββας | διεύθυνση συμφωνικής μπουζουκιών

Συμμετέχει λαϊκή ορχήστρα και συμφωνική μπουζουκιών

GREEK VARIATIONS

13.08 ΣΑΒΒΑΤΟ

Mediterranean Project: η Ελλάδα & ο κόσμος

Δημήτρης Μπάσης, Ρένα Μόρφη, Δώρος Δημοσθένους, Ρίτα Αντωνοπούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Καλλιόπη Πούσκα

Ένα ταξίδι στις ακτές και τις γωνιές της Μεσογείου, μία μουσική αγκαλιά των συγγενών πολιτισμών, ένας φόρος τιμής στο Sani Festival που στην 30χρονη πορεία του έχει εξυμνήσει την πολυπολιτισμικότητα μέσω της μουσικής Ένα μουσικό ανθολόγιο του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού και των εκλεκτικών συγγενειών του με τα μεσογειακά αλλά και δυτικοευρωπαϊκά ακούσματα. Μία προβολή του ιστορικού καλλιτεχνικού αποτυπώματος του Sani Festival που ισορροπεί αρμονικά ανάμεσα στην εξωστρέφεια και τη στήριξη της ελληνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ερμηνείες στα Ελληνικά αλλά και σε ξένες γλώσσες, με τραγούδια που έχουν αγαπηθεί τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό. Ακούσματα από όλη τη Μεσόγειο (Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Αραβικές χώρες, Ισραήλ), εμβληματικά κομμάτια της διεθνούς μουσικής δημιουργίας που συνυπάρχουν και συναλλάσσονται με τις ελληνικές μελωδίες και ελληνικά τραγούδια μεταφρασμένα σε άλλες γλώσσες. Μια συναυλία φρέσκια, δυναμική και συνάμα νοσταλγική. Μια μοναδική συναυλία που μυρίζει ήλιο, θάλασσα, Ελλάδα και Μεσόγειο.

Δημήτρης Μπάσης, Ρένα Μόρφη, Δώρος Δημοσθένους, Ρίτα Αντωνοπούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Καλλιόπη Πούσκα| τραγούδι

Μανώλης Ανδρουλιδάκης | μουσική διεύθυνση - ενορχήστρωση

Συμμετέχει ορχήστρα πνευστών, εγχόρδων και κρουστών

CLASSICAL WAVES

20.08 ΣΑΒΒΑΤΟ

Andrea Bocelli

Γιορτάζοντας με τον πιο αγαπητό τενόρο του κόσμου

Ο πιο αγαπητός τενόρος του κόσμου, ο Andrea Bocelli, υπογράφει την τελευταία ημέρα του εορταστικού Sani Festival στις 20 Αυγούστου– στο πιο πολυαναμενόμενο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού! Αναγνωρισμένος ως απόλυτο σύμβολο της τεράστιας ιταλικής τραγουδιστικής παράδοσης, έχει καταφέρει να ανεβάσει την κλασική μουσική στην κορυφή των παγκόσμιων μουσικών charts, με άλμπουμ όπως τα «Romanza», «Sacred Arias», «Sì» και «Believe». Το μουσικό του κύρος είναι έκδηλο και από τα πολλά βραβεία που έχει λάβει, μεταξύ των οποίων μία Χρυσή Σφαίρα. Ο τραγουδιστής που καταρρίπτει κάθε ρεκόρ με sold out συναυλίες σε όλο τον κόσμο. Κατά τη διάρκεια της εκθαμβωτικής του καριέρας συνεργάστηκε με μια σειρά από κορυφαίους καλλιτέχνες, όπως ο Franco Zeffirelli, η Celine Dion, ο Elton John, η Dua Lipa και ο Ed Sheeran. Η Celine Dion έχει πει για τη φωνή του: «Αν ο Θεός τραγουδά, η φωνή του πρέπει να μοιάζει σαν του Andrea Bocelli». Το 2020, εν μέσω πανδημίας, ο «μαέστρος» παρουσίασε το «Music for Hope» στον εγκαταλελειμμένο καθεδρικό ναό του Μιλάνου, μία από τις μεγαλύτερες μουσικές live stream παραστάσεις όλων των εποχών. Έχοντας παρακολουθήσει με δέος την καριέρα του, το Sani Festival αισθάνεται τεράστια τιμή που υποδέχεται έναν καλλιτέχνη αυτού του βεληνεκούς σε μια συναυλία που θα σηματοδοτήσει τα 30 χρόνια ιστορίας του Φεστιβάλ!

μαζί του η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ JAZZ ON THE HILL & INTERNATIONAL SOUNDS (9, 16, 23, 30 Ιουλίου):

Γενική Είσοδος: 25€

Είσοδος αριθμημένης θέσης: 40€

Είσοδος VIP θέσης: 70€

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ GREEK VARIATIONS (6 & 13 Αυγούστου):

Γενική Είσοδος: 20€

Είσοδος αριθμημένης θέσης: 30€

Είσοδος VIP θέσης: 50€

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ANDREA BOCELLI (20 Αυγούστου):

από 100€ έως 800€ σε διαβαθμίσεις ζωνών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SANI FESTIVAL

www.sanifestival.gr

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ

ONLINE: www.viva.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

Stereodisc Record Shop [Αριστοτέλους 4]

Κωνσταντινίδης Book & Style [Μητροπόλεως 92]

SYMVOLI Conference & Cultural Management [Στοά Λεβή – Βενιζέλου 3, Τ: 2310 433099]

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ: στο Sani Resort

* Η προπώληση εισιτηρίων είναι διαθέσιμη από την ανακοίνωση του προγράμματος.