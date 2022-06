Tο lineup της πολυαναμενόμενης, πρώτης εμφάνισης των Social Distortion στην Ελλάδα, ολοκληρώνεται με την προσθήκη τριών από τα πιο «καυτά» συγκροτήματα για τις σκηνές που κάθε ένα εκπροσωπεί.

Οι Allochiria θεωρούνται ένα από τα πιο σημαντικά post/sludge metal σχήματα που υπάρχουν στη χώρα μας και τα live τους συζητιούνται εδώ και αρκετά χρόνια σε γνωστά ψηφιακά καφενεία.

Ο Κροταλίας εκπροσωπεί στο φετινό Rockwave την αναδυόμενη ελληνόφωνη punk σκηνή της χώρας μας και με τις τραγουδάρες του, είμαστε σίγουροι ότι θα μας «τσιμπήσει» άγρια.

Οι Half Gramme of Soma, μπαρουτοκαπνισμένοι ήρωες του ελληνικού heavy rock επιστρέφουν ξανά σε μεγάλο σανίδι για να ξεκινήσουν το party του Rockwave.

Allochiria

Οι Allochiria είναι μια post-sludge μπάντα από την Αθήνα. Δημιουργήθηκαν το 2008 και έκτοτε έχουν κυκλοφορήσει ένα ομώνυμο EP και δύο albums, το Omonoia το 2014 και Throes (Art of Propaganda) το 2017. Η τρίτη τους δισκογραφική δουλειά βρίσκεται στο τελικό στάδιο μιξαρίσματος και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αρχές του 2023.

Το συγκρότημα έχει μοιραστεί τη σκηνή με μπάντες όπως οι Deafheaven, Year of No Light, Altar of Plagues, Toundra, Minsk, Harakiri for the Sky και Deaf Kids μεταξύ άλλων.

Οι Allochiria έχουν παίξει σε αμέτρητα λάιβ και έχουν εμφανιστεί σε μεγάλα festival όπως το Desertfest Athens (2017) και το Rockstadt Extreme Fest στη Ρουμανία (2014 και 2018) ενώ παράλληλα έκαναν δύο ευρωπαϊκές περιοδείες (2015, 2018).

Οι επιρροές των Neurosis, Amenra, Isis και Cult of Luna είναι εμφανείς στον ήχο των Allochiria ενώ η θεματολογία τους περιστρέφεται γύρω από τους ανθρώπους ως κοινωνικά όντα, τη διαφθορά που τους καθορίζει στη σύγχρονες κοινωνίες, τους διαρκείς και συχνά μάταιους αγώνες τους, τη μονότονη καθημερινότητα που μετατρέπεται σε επώδυνη ρουτίνα και τις συνέπειες των πράξεων τους στον κόσμο γύρω τους.

ΚΡΟΤΑΛΙΑΣ

Ο Κροταλίας είναι το desert punk κουαρτέτο από την Αθήνα με το ιδιαίτερο ηχόχρωμα που χαρακτηρίζεται από western επιρροές, ελληνόφωνο στίχο και γρεζάτες punk διφωνίες.

Έχει κυκλοφορήσει ένα split ΕΡ βινύλιο 5 τραγουδιών με τίτλο «Για μια θέση στον ήλιο» το 2016 μαζί με τους Junkheart.

Μετά το ντεμπούτο του και αρκετές συναυλίες ανά την Ελλάδα κυκλοφόρησε τρία digital singles (Δαίμονας, Όταν θα Σβήσουν τα Φώτα, Μετά τη Βροχή) από το πρώτο LP «Ο τελευταίος άνθρωπος στη Γη», ο οποίος κυκλοφόρησε ψηφιακά και σε βινύλιο τον Απρίλιο του 2020.

HALF Gramme of SOMA

Από το 2011 που η πρώτη μορφή των ΗALF Gramme of SOMA ξεκίνησε να συνδυάζει heavy rock με ετερόκλητες επιρροές, έχουν αλλάξει πολλά. Το 2013 το ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ τους έδειξε μια μπάντα που θεωρεί τη σκηνή το φυσικό της χώρο και έχτισε γρήγορα τη φήμη τους σχετικά με τις live εμφανίσεις.

Το EP Marche au Noir την επόμενη χρονιά έστρωσε το δρόμο για τη συνέχεια και το επόμενο κεφάλαιο οριστικοποιήθηκε στις αρχές του 2015 με την ανανέωση των μελών της μπάντας από την ευρύτερη «Καπνιστική Κοινότητα», που εδρεύει στον 13ο όροφο διάσημης πολυκατοικίας στον Πειραιά.

Όλα αυτά έδειξαν το ουσιαστικό δείγμα γραφής και κυρίως το που βρίσκονται οι Ηalf Gramme of Soma το 2017, τη χρονιά που το album Groove is Black προσγειώθηκε για να ταρακουνήσει το βραχώδη πλανήτη μας με απόκοσμες μελωδίες και να εισπράξει πολύ θερμή υποδοχή από το κοινό και το μουσικό τύπο.

Το φθινόπωρο του 2018 πραγματοποίησαν την πρώτη τους ευρωπαϊκή περιοδεία ενώ όλα αυτά τα χρόνια έχουν παίξει σε όλες τις σκηνές της χώρας μαζί με κορυφαία ονόματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Πλέον είναι έτοιμοι για τη νέα post-covid εποχή ξεκινώντας με τις συναυλίες αλλά και την ολοκλήρωση της νέας τους κυκλoφορίας που αναμένεται σύντομα.

Το ROCKWAVE FESTIVAL επιστρέφει!

Σε έναν κόσμο που αλλάζει, σε ένα κύμα αβεβαιοτήτων, σε μια ρευστή και περίπλοκη πραγματικότητα κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το αύριο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που ξέρουμε ήδη.

Εκείνο όμως που παραμένει πολύτιμη σταθερά, φιλόξενο καταφύγιο στην ευμετάβλητη ζωή μας δεν είναι τίποτα άλλο παρά η τέχνη και ιδίως η ΜΟΥΣΙΚΗ, η πιο κοινωνική και μαζική μορφή τέχνης. Η τέχνη της συναναστροφής, της συνύπαρξης και του μοιράσματος εμπειριών και συναισθημάτων. Η τέχνη που φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά μεταξύ τους, που μοιράζει απλόχερα συγκινήσεις που μένουν στο χρόνο και ανεξίτηλες στιγμές που θυμάσαι για πάντα.

Έτσι, το Rockwave επιστρέφει για να θυμίσει τις λυτρωτικές ιδιότητες της ΜΟΥΣΙΚΗΣ και μάλιστα της αυθεντικής, καλής μουσικής. Αγνό, απλό, πιστό στις αξίες του, με τους δικούς του όρους και κανόνες, τιμά τις μουσικές του ρίζες, αφιερώνεται στις απαρχές μιας εποχής που επηρέασε όλη τη μουσική πορεία.

Άλλωστε, και το ίδιο ως πρωτοποριακός καλλιτεχνικός θεσμός σφράγισε τη συναυλιακή κουλτούρα στην Ελλάδα χωρίς συμβιβασμούς και υποχωρήσεις.

Επιστρέφει λοιπόν, ένα φεστιβάλ για τους αληθινούς λάτρεις της μουσικής, για τους παθιασμένους μουσικόφιλους. Ένα φεστιβάλ που θέλει να μιλήσει στην ψυχή σου, να σου χαρίσει αγνή, απλή, καθαρή χαρά. Να θυμίσει την καταγωγή και τη γένεση της ροκ μουσικής. Να μην αφήσει να ξεχάσουμε τους αληθινά πρωτοπόρους, αυτούς που πρώτοι χάραξαν νέα μονοπάτια και άνοιξαν το δρόμο για τους επόμενους.

Social Distortion

«Ness is one of the most underrated pure songwriters in rock» – Los Angeles Times

Κάπως έτσι καταλαβαίνεις ότι τα έχεις καταφέρει στο μουσικό στερέωμα:

Έχεις παραμείνει στο επίκεντρο για τέσσερεις δεκαετίες με τους δικούς σου όρους, τον δικό σου χρόνο, τους δικούς σου κανόνες και όλο αυτό το διάστημα καταφέρνεις να επεκτείνεις την επιρροή σου. Κάθε άλμπουμ σου είναι καλύτερο από το προηγούμενο. Σε έχει καλέσει στη σκηνή ο ίδιος ο Bruce Springsteen, επειδή θέλει να παίξει μαζί σου ένα από τα τραγούδια σου. Έχεις περάσει καλές και άσχημες στιγμές, όμορφες και τραγικές ημέρες, αλλά κάθε βράδυ δίνεις το 100% του εαυτού σου και κάθε πρωί ξυπνάς κεφάτος, έτοιμος να ξανανέβεις στη σκηνή και να τα δώσεις όλα.

Αυτή είναι η σύντομη εκδοχή της ιστορίας των Social Distortion – στην πλήρη έκδοση της θα ήταν μια τηλεοπτική μίνι-σειρά 10 επεισοδίων που θα την έβλεπες με κομμένη την ανάσα.

Τα τελευταία 40 χρόνια, οι νονοί του punk από το Orange County της California έχουν δημιουργήσει έναν δικό τους χαρακτηριστικό ήχο, ένα είδος hard rockabilly/punk που πλαισιώνεται με τους βιωματικούς στίχους του Mike Ness. Ο χαρακτηριστικός φλογερός ήχος απ' τις κιθάρες τους, οι μοναδικές μελωδίες τους και η αξεπέραστη βραχνάδα του Ness είναι στοιχεία που παραμένουν αναλλοίωτα από το 1982 μέχρι και σήμερα. Την ίδια διαχρονικότητα διατηρούν και οι ιστορίες ανεκπλήρωτου έρωτα, απώλειας και άλλων βιωμάτων του Ness. «Ακούω αρκετά συχνά τον κόσμο να μου λέει "Φίλε η μουσική σου με βοήθησε να ξεπεράσω τις δύσκολες στιγμές" κι εγώ απαντώ "Και εμένα το ίδιο"», αναφέρει ο Ness.

Οι Social Distortion κατάφεραν να κατακτήσουν αρκετές πρωτιές από τα πρώτα βήματα της σταδιοδρομίας τους. Το Another State of mind από τον πρώτο τους δίσκο, Mommy's Little Monster ήταν ένα από τα λίγα punk κομμάτια που έπαιζε το MTV. Η καταξίωση όμως ήρθε μέσα από το κλασσικό πλέον ομώνυμο τρίτο άλμπουμ τους που περιείχε τις μεγάλες επιτυχίες Story of my life, Ball & Chain, καθώς και την κλασική διασκευή του Ring of Fire του Johnny Cash. Ανάλογη ήταν η συνέχεια και με τον επόμενο δίσκο, Somewhere Between Heaven and Hell με τα singles Bad Luck και When She Begins να ξεχωρίζουν. Και φυσικά οι επιτυχίες συνεχίστηκαν και με τα επόμενα δύο άλμπουμ τους, White Light, White Heat, White Trash και Sex, Love and Rock 'n' Roll. Με κομμάτια όπως τα I Was Wrong, Don't Drag Me Down, Reach for the Sky, Don't Take Me for Granted καθώς και η εκπληκτική διασκευή του Under my thumb των The Rolling Stones, να είναι από τα πιο αγαπημένα των fans.

Όταν κυκλοφόρησε το Hard Times and Nursery Rhymes (που ο Ness επιμελήθηκε την παραγωγή για πρώτη φορά) κατέκτησε την 4η θέση στη λίστα «Top 200» του Billboard, θέση στην οποία κανένα άλλο άλμπουμ τους δεν είχε φτάσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Την εβδομάδα της κυκλοφορίας του, το άλμπουμ βρισκόταν στην κορυφή #1 της κατηγορίας «Independent Album» και στη δεύτερη θέση #2 της «Rock/ Alternative Album» κατηγορίας. Περιέχει όλα τα στοιχεία σήμα κατατεθέν των Social D, την χαρακτηριστική τους μίξη από punk, blues, rock 'n roll και country αλλά ταυτόχρονα ξεπερνά τα όρια του γνώριμου ήχου τους. Για αυτό και η μουσική τους απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό κάθε ηλικίας το οποίο συνεχώς διευρύνεται. «Βλέπω κόσμο που μας ακολουθεί από το Mommy's Little Monster να φέρνει τα παιδιά του στις συναυλίες μας αλλά και νέα παιδιά να φέρνουν τους γονείς τους σε αυτές» τονίζει ο Ness.

Οι Social Distortion και ο Ness διανύουν πλέον την τέταρτη δεκαετία ύπαρξης τους έχοντας καταφέρει κάτι το αδιανόητο για τον χώρο του punk. Να μην «καούν».

Αυτό οφείλεται καθαρά στην αυθεντικότητά τους ως συγκρότημα. Οι fans τους γνωρίζουν ότι η μπάντα και ο Ness βασίζονταν πάντα σε αυτήν – αυθεντικός ήχος, αυθεντικό όραμα, αυθεντικές ιστορίες παρανόμων, αυτοκίνητα και κιθάρες, πράγματα που αντέχουν και στο πέρασμα του χρόνου αποκτούν μεγαλύτερη αξία. Αυτές τις ημέρες θα βρεις τον Ness σε δυο μέρη: στη σκηνή να τα δίνει όλα με τους Social Distortion ή να τριγυρνά στους δρόμους, τα παζάρια και τα second hand μαγαζιά ψάχνοντας για vintage αντικείμενα όπως κιθάρες, ενισχυτές, ραδιόφωνα και μηχανές από μια εποχή που η γνησιότητα και η διάρκεια στο χρόνο ήταν αξίες ανεκτίμητες.

Από την άλλη πλευρά η επιρροή τους σε νεότερες μπάντες όπως οι Green Day, Pearl Jam, The Offspring και Volbeat είναι εμφανής. Δεν είναι πλεονασμός ότι πολλοί τους χαρακτηρίζουν ως τους Rolling Stones του hardcore/punk.

Amenra

Ένα από τα συναρπαστικότερα συγκροτήματα του ακραίου εναλλακτικού ήχου έρχεται να ξορκίσει τους εσωτερικούς μας δαίμονες στο Rockwave.

Ζόφος.

Αυτή η λέξη περιγράφει τον ήχο και την ατμόσφαιρα των Βέλγων post-metal AMENRA.

Η μουσική τους είναι προσιτή και ακραία ταυτόχρονα - δεν είναι ακραία μόνο λόγω του θορύβου και της παραμόρφωσης, αλλά κυρίως επειδή μπορεί να κάνει κάποιον να γονατίσει - κυριολεκτικά και μεταφορικά. Προκαλεί ακραία συναισθήματα έως ότου έρθει η κάθαρση, η λύτρωση. Το ίδιο συμβαίνει και στις ζωντανές εμφανίσεις τους. Ο Colin H. van Eeckhout γονατιστός, στο βάθος της σκηνής, με την πλάτη στο κοινό, ουρλιάζει στο σκοτάδι, η φωνή του πνίγεται από τις κιθάρες, αλλά επιμένει, αντέχει. Αντηχεί τις σκέψεις όλων, τον πόνο, τη θλίψη, όποιο σκοτεινό συναίσθημα πνίγει τους θεατές, εκφράζει ό,τι θέλουν να βγάλουν από μέσα τους. Κάποια στιγμή σηκώνεται και στρέφεται στο κοινό. Βγαίνει στο φως. Ο πόνος είναι ακόμη εδώ αλλά είναι λιγότερο οξύς. Κάθαρση και Λύτρωση.

Οι Amenra δημιουργήθηκαν το 1999 στη Δυτική Φλάνδρα στην πόλη Kortrijk, όταν ο τραγουδιστής Colin H. van Eeckhout και ο κιθαρίστας Mathieu Vandekerckhove εγκατέλειψαν το hardcore συγκρότημα Spineless γιατί ήθελαν να γράψουν μουσική με «περισσότερη καρδιά και ψυχή». Από τότε βάζουν καρδιά και ψυχή σε κάθε νότα, κάθε λέξη και εικόνα αλλάζοντας την πορεία της ζωής των ανθρώπων.

«Έχουμε μια ιστορία να αφηγηθούμε και είναι πάντα η ίδια. Πάντα γράφω για τον πόνο της ζωής. Πάντα χρησιμοποιώ τις προσωπικές εμπειρίες ως αναφορά για να μιλήσω όσο πιο αληθινά και ειλικρινά μπορώ, από καρδιάς. Προσπαθώ να λυγίσω το σκοτάδι στο φως.... Από την αρχή, η πρόθεσή μας με τα Mass άλμπουμ ήταν να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα για αναστοχασμό, μια βάση για ενδοσκόπηση. Εκείνη τη στιγμή που γονατίζεις και κάνεις ερωτήσεις που δεν έχουν απαντήσεις»

Η μουσική ταυτότητα των Amenra είναι ένα μείγμα doom metal, sludge metal, post-metal και hardcore punk ενώ παράλληλα μία βαθιά πνευματικότητα διαπνέει τους στίχους τους. Οι ατμοσφαιρικές ζωντανές τους εμφανίσεις έχουν χαρακτηριστεί ως "entrancing communions", μία συναρπαστική κοινωνία όσων συμμετέχουν, μια εμπειρία-μέθεξη.

Το 2021 κυκλοφόρησαν το "De Doorn", την πέμπτη full length δουλειά τους – την πρώτη που δεν εντάσσεται στo πλαίσιο των "Mass" κυκλοφοριών τους.

Το "De Doorn", που σημαίνει αγκάθι, γράφτηκε στα φλαμανδικά, τη μητρική τους γλώσσα, σα μία πράξη απελευθέρωσης. Αποκαλύπτει περισσότερο από όλα τα άλμπουμ τους το αληθινό πρόσωπο τους, αποτελεί την πιο γνήσια έκφρασή τους. Αρχικά γράφτηκε ως μέρος των περίφημων "Fire Rituals" που το συγκρότημα διοργάνωσε στη Γάνδη. Ερμήνευσαν τα τραγούδια γύρω από ένα τεράστιο ξύλινο γλυπτό μέσα στο οποίο οι θεατές είχαν ρίξει προσωπικά αντικείμενα ανθρώπων που είχαν χάσει ή και σημειώματα με «οδυνηρές» για αυτούς λέξεις – φράσεις. Όλα αυτά από τα οποία ήθελαν να απαλλαγούν. Ένα τελετουργικό εξαγνισμού, μια προσπάθεια να ανακουφιστεί η ψυχή, να απαλύνει τον πόνο της απώλειας. Μέσα από τη μουσική.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Τιμές Εισιτηρίων

Προπώληση: 44 ευρώ

Τιμή Ταμείου: 50 ευρώ

Σημεία Προπώλησης

Ηλεκτρονικά: viva.gr & hunteragency.gr

Τηλεφωνικά: 11876

