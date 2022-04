Οι τιτάνες της πρωτοποριακής ηλεκτρονικής μουσικής, Autechre, έρχονται στην Αθήνα, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών, για μία σπάνια εμφάνιση στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού την Τρίτη 5 Ιουλίου 2022.

Οι φυσικοί έχουν επαληθεύσει ένα από τα πιο παράξενα φαινόμενα του μικρόκοσμου που ονομάζεται κβαντική διεμπλοκή – πρόκειται για το φαινόμενο που επιτρέπει σε δύο σωματίδια να συμπεριφέρονται παρόμοια, ανεξάρτητα από την απόσταση που υπάρχει μεταξύ τους – κάτι σαν τη μουσική των Autechre. Ο Sean Booth και ο Rob Brown «πειράζουν» και διαστρεβλώνουν την ηλεκτρονική μουσική από τα τέλη της δεκαετίας του 1980.

Λίγοι καλλιτέχνες κατέχουν ξεχωριστή θέση στις καρδιές ακροατών, κριτικών και σημερινών παραγωγών όπως συμβαίνει με τους θρυλικούς πια βετεράνους της ηλεκτρονικής μουσικής, τους Autechre. Το βρετανικό δίδυμο συγκαταλέγεται στο πρώτο κύμα καλλιτεχνών που συνδέθηκε με την Warp Records και έχτισε τη φήμη του αμφισβητώντας τις δυνατότητες της μηχανικής μουσικής. Οι πρώτες πειραματικές και συναισθηματικές ηχογραφήσεις των Autechre έμοιαζαν εντελώς καινούργιες, ενώ το δίδυμο έχει πειραματιστεί με μία πληθώρα μουσικών ειδών και έχει δημιουργήσει, τα τελευταία τριάντα χρόνια, μουσικές συνθέσεις που αποτελούν ερεθίσματα για το πνεύμα. Με κάθε κυκλοφορία του το ντούετο προκαλεί επανάσταση στην ηλεκτρονική μουσική, επανεφευρίσκοντας και ορίζοντας συνεχώς εκ νέου το ίδιο του το δημιούργημα. Σήμερα, τα μέλη των Autechre, Rob Brown και Sean Booth, είναι οι ημίθεοι της πρωτοποριακής ηλεκτρονικής μουσικής. Δεκαετίες μετά την πρώτη τους κυκλοφορία, εξακολουθούν να έχουν το δικό τους όραμα, τη δική τους αντίληψη και τους δικούς τους στόχους για την avant garde electronica και για την πρόοδο της δουλειάς τους.

