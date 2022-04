Οι Still Corners επιστρέφουν στο Gagarin!

“Time has come to go / Pack your bags, hit the open road

Our hearts just won’t die / It’s the trip, keeps us alive”

Οι στίχοι που ανοίγουν το περίφημο “The Trip” θα μπορούσαν να είναι το σύνθημα στα αδήμονα χείλη όλων μας σε αυτή την παράξενη εποχή της πανδημίας που έχει βάλει τις ζωές μας στον πάγο.

Με αυτούς θα μας υποδεχθούν οι Still Corners στις 24 Οκτωβρίου στο Gagarin, στη μοναδική συναυλία τους στη χώρα μας, τρία χρόνια μετά το θριαμβευτικό sold-out που επιβεβαίωσε τη σχέση λατρείας τους με το ελληνικό κοινό.

Η “μαγική” συνταγή των Still Corners δεν έχει μυστικά: ο Greg Hughes παίρνει στιγμές και δημιουργεί ποπ διαμάντια, τα οποία η αιθέρια φωνή της Tessa Murray μετατρέπει σε όνειρα που σε στοιχειώνουν με την απόκοσμη ομορφιά τους, σε τραγούδια οπως τα “The Message”, “Black Lagoon”, “Endless Summer”, “The Twilight Hour”, “Midnight Drive”.

Φυσικά, το πιο ξεχωριστό δημιούργημά τους είναι το “The Trip”, ένα τέλειο dream-pop αριστούργημα που πολλοί θα ήθελαν να έχουν γραψει και δικαίως έχει ξεπεράσει τα 100.000.000 (!) views στο youtube.

Η συναυλία των Still Corners στο Gagarin θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της περιοδείας για την προώθηση του νέου άλμπουμ τους “The Last Exit”, το οποίο μόλις κυκλοφόρησε.

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

DETOX EVENTS presents

STILL CORNERS

special guest: Aki Rei

Τιμή εισιτηρίου: προπώληση 22 ευρώ, ταμείο 24 ευρώ

▪️ Στο ταμείο θα διατίθεται περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων από τις 19:30.

▪️ Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 20:00.

▪️ Aki Rei: 21:30

▪️ Still Corners: 22:00

Σημεία προπώλησης: viva.gr, Reload Stores, WIND, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, Viva Spot Τεχνόπολης (μέσα στον χώρο της Τεχνόπολης, είσοδος από οδό Περσεφόνης, Δευτ-Σαβ 11:00-19:00) και Yoleni’s

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

www.detoxevents.gr

Τηλ: 2109636489

Κατά την είσοδο των θεατών στο χώρο, θα γίνεται έλεγχος των απαραίτητων πιστοποιητικών.

▪️ Έγγραφο ταυτοπροσωπίας (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης).

▪️ Πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά του Covid-19 ή πιστοποιητικό νόσησης Covid-19.

▪️ Οι ανήλικοι θεατές έως και δεκαεπτά (17) ετών δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test).