Ο Βρετανός ηλεκτρονικός παραγωγός Rival Consoles, έρχεται στην Αθήνα με ένα δυναμικό οπτικοακουστικό show την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022, στο Fuzz Club.

Χαρισματικός παραγωγός, ατμοσφαιρικός μουσικός και ευρηματικός συνθέτης, ο Rival Consoles ή αλλιώς Ryan Lee West, έχει κατορθώσει να αποτελεί κεντρική φιγούρα στο χώρο της ηλεκτρονικής και ambient μουσικής με τις καινοτόμες συνθέσεις του. Με ένα δικό του μοναδικό στυλ και έναν ηχητικό δυναμισμό που συνεχώς εκπλήσσει, ο Rival Consoles συνδυάζει, με μεγάλη επιτυχία, τους κλασικούς ήχους με ηλεκτρονικές και ταυτόχρονα ήρεμες μελωδίες οδηγώντας τη μουσική σε νέα μονοπάτια.

Γεννημένος στο Leicester της Μεγάλης Βρετανίας, ο Rival Consoles, με έδρα το Λονδίνο, ξεκίνησε σε νεαρή ηλικία την αναζήτησή του στη μουσική με διάφορα μουσικά όργανα. Σύντομα ανέπτυξε έντονο ενδιαφέρον για την ηλεκτρονική μουσική και κυκλοφόρησε διάφορα EP μέσω της δισκογραφικής εταιρείας Erased Tapes Records. Έχει ήδη στο ενεργητικό του έξι άλμπουμ, τα οποία έχουν τύχει ευρείας αναγνώρισης, ενώ αξέχαστα έχουν μείνει τα remix του σε κομμάτια σημαντικών μουσικών, όπως οι Jon Hopkins, Vessels, Ólafur Arnalds, Nils Frahm, Max Cooper, Noisia, Sasha και Toydrum.

Μεταξύ άλλων, έχει να επιδείξει πολυάριθμα εντυπωσιακά σετ σε υψηλού κύρους χώρους, όπως Tate, V&A και Southbank Centre, αλλά και έχει σημειώσει επιτυχημένες εμφανίσεις σε μεγάλα παγκόσμια φεστιβάλ, όπως Sónar, Moogfest, FORM, Mutek, Big Ears, Lovebox και Roskilde.

«West has made a career out of evoking human emotions with digital sounds»

Pitchfork

«Ambient leaning, mind-expanding electronics»

DJ Magazine

«as one of the most influential creators of intelligent, intellectual EDM on the planet»

Spill Magazine

RIVAL CONSLOLES live A/V

+special guest: LYYR

Εισιτήρια:

13€ - Early birds SOLD OUT

16€ - Περιορισμένη Προπώληση

19€ - Γενική Είσοδος

Δίκτυο Προπώλησης:

Online: https://www.viva.gr/tickets/music/fuzz/rival-consoles/

Τηλεφωνικά: 11876

Σημεία Προπώλησης:

Reload

Καταστήματα Wind

Ευριπίδης Βιβλιοπωλεία

Yoleni's Greek Gastronomy Center (Σόλωνος 9)

Viva Spot Τεχνόπολης (μέσα στο χώρο της Τεχνόπολης, είσοδος από οδό Περσεφόνης, Δευτ-Σαβ 11:00-19:00)

Χώρος:

Fuzz Live Music Club

Πειραιώς 209 & Πατριάρχου Ιωακείμ 1

Ταύρος, 177 78

Τηλ: 210 345 0817

www.fuzzclub.gr