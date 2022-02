To Release Athens υποδέχεται τους Cradle of Filth και τους Dead Daisies, την Παρασκευή 15 Ιουλίου στο Κλειστό Φαλήρου. Μαζί, θα πλαισιώσουν τους μεγάλους Judas Priest σε ένα εκρηκτικό heavy rock show!

Οι Cradle of Filth μετράνε σχεδόν 30 χρόνια καριέρας. Το extreme ηχητικό αμάλγαμα από black metal, gothic, symphonic ήχους, με λογοτεχνικές αναφορές σε καθετί μακάβριο και τρομακτικό, τους επιτρέπει να παραμένουν στην πρώτη γραμμή και πλέον να κάνουν την επανεκκίνηση προς μια νέα πορεία, γεμάτοι ορμή και επιθυμία για νέα καλλιτεχνικά ύψη.

Με κλασικούς δίσκους - όπως τα "Dusk... and Her Embrace" (1996), "Cruelty and The Beast" (1998), το EP "From the Cradle to Enslave" (1999) και "Midian" (2000) - ανέβηκαν στο θρόνο του black metal, ενώ το "Existence Is Futile", του 2021, τους χαρίζει μια νέα νιότη, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους οπαδούς και τους κριτικούς, με τη νεοφερμένη Annabelle Iratni στα πλήκτρα και τα δεύτερα φωνητικά.

Οι Cradle Of Filth συνεχίζουν στον ρόλο των πρεσβευτών της σκοτεινής πλευράς του metal, εξερευνώντας τις άμορφες φρίκες που παραμονεύουν στις σκιές της ανθρωπότητας, με μια σφοδρή επιθυμία για καθετί αισθησιακά γκροτέσκο και τον Dani Filth να εξακολουθεί να εξιστορεί ένα αιματοβαμμένο παραμύθι και να σκηνοθετεί τη δική του ταινία τρόμου, βάζοντας την ιδανική μουσική υπόκρουση!

To rock' n’ roll είναι το ταξίδι και όχι ο τελικός προορισμός. Με έξι δίσκους και ατέλειωτες περιοδείες στο ενεργητικό τους, το supergroup των Dead Daisies έρχεται να επιβεβαιώσει το αυτονόητο: Το rock δεν θα πεθάνει ποτέ!

Η φωνάρα του Glenn Hughes, ανέβασε τη μπάντα σε άλλο επίπεδο. Μια μεγάλη προσωπικότητα, ο Βρετανός μπασίστας και τραγουδιστής ηγήθηκε των funk rockers, Trapeze, μεγαλούργησε στους Deep Purple και συνεργάστηκε με μύθους όπως οι Black Sabbath και Gary Moore, μεταξύ δεκάδων ακόμα!

Mε αφετηρία τον κλασικό rock ήχο των 70s και 80s και ένα lineup που αποτελείται από εξαιρετικούς μουσικούς, οι Dead Daisies είναι μία πραγματικά απολαυστική μπάντα επί σκηνής! Η τωρινή σύνθεση τους, εκτός από τον Ηughes, περιλαμβάνει τους Doug Aldrich, David Lowy (ο ιδρυτής της μπάντας) και Dean Castronovo, με θητεία πλάι σε ονόματα όπως Whitesnake, Dio, Journey, Bad English, Red Phoenix και Mink.

Η προπώληση συνεχίζεται προς 45€. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια, προς 100€. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές: Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους, οpen-bar, προτεραιότητα πρόσβασης στο χώρο, ιδιωτικό parking, ξεχωριστές τουαλέτες, αναμνηστικό δώρο.

Ταυτόχρονα, είναι διαθέσιμα τρία διαφορετικά διήμερα εισιτήρια για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ημέρες του Release Athens 2022, κερδίζοντας ένα σημαντικό ποσό:

Judas Priest, Cradle of Filth, Dead Daisies (15/7/22, Κλειστό Φαλήρου) + Manowar, Rotting Christ, Rhapsody Οf Fire (22/6/22, Πλατεία Νερού) + προς 75€ (κέρδος 15€) Judas Priest, Cradle of Filth, Dead Daisies (15/7/22, Κλειστό Φαλήρου) + Sabaton, Blind Guardian, Epica (21/7/22, Πλατεία Νερού) προς 75€ (κέρδος 15€) Judas Priest, Cradle of Filth, Dead Daisies (15/7/22, Κλειστό Φαλήρου) + Slipknot, Sepultura & more tba (23/7/22, Πλατεία Νερού) προς 90€ (κέρδος 15€)

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr