Το Release Athens υποδέχεται τους Sleaford Mods και The K's, οι οποίοι θα πλαισιώσουν τον Iggy Pop και τον Liam Gallagher σε μία ιστορική ημέρα, το Σάββατο 2 Ιουλίου 2022, στην Πλατεία Νερού! Το τρομερό ντουέτο από το Nottingham, από τα πιο αγαπημένα ονόματα του ίδιου του Iggy, και η ανερχόμενη indie-rock μπάντα από το Earlestown θα συγκροτήσουν, μαζί με τους δύο θρύλους του rock'n'roll, ένα lineup που δεν πρέπει να χάσει κανείς!

Oι καιροί μας απαιτούν την ύπαρξη καλλιτεχνών σαν τους Sleaford Mods. Μοναδικούς, "αυθάδεις", ουσιαστικούς, που να μη μοιάζουν με τίποτα και με κανέναν! Τους αποκαλούν "electro-punk", "rap-punk", "electro-pop", "minimalist spoken word" και τους χαρακτηρίζουν ως "μια ποιητική έκρηξη θυμού, μια ταξική αγανάκτηση που αναζητά τρόπο να ξεσπάσει".

Ο ίδιος ο Iggy Pop έχει δηλώσει ξεκάθαρα την προτίμησή του: "Τους αγαπώ. Είναι η πιο αξιόπιστη μπάντα του καιρού μας, η οποία δεν στηρίζεται σε παραδοσιακά κλισέ για να σε κάνει να αισθάνεσαι ωραία". Κάθε περαιτέρω σχόλιο κρίνεται αχρείαστο.

Με δεκαπέντε χρόνια πορείας και έντεκα δίσκους, ο "πολεμικός ανταποκριτής της μεσαίας τάξης", Jason Williamson, και ο "μάγος" των ήχων, Andrew Fearn, παραμένουν περίπλοκοι και ταυτόχρονα πρωτότυποι και απλοί. Το κοινό τους ολοένα μεγαλώνει, καθώς σε αυτούς αναγνωρίζουν την εναντίωση σε κάθε υποκρισία και ανισότητα, δοσμένη πάντα με πνεύμα και χιούμορ που εναλλάσσεται με την οργή. Είναι, χωρίς αμφιβολία, μια πολύ... βρετανική μπάντα που μιλά για οικουμενικά προβλήματα.

Ο τελευταίος δίσκος τους, "Spare Ribs", είναι καταπληκτικός, παρών σε κάθε λίστα με τα καλύτερα του 2021. Είναι ο ήχος δύο μουσικών γεμάτων αυτοπεποίθηση που σχολιάζουν, με τον δικό τους σαρωτικό τρόπο, τη σημερινή πραγματικότητα όπως κανείς άλλος.

Οι The K's , τέσσερις συμμαθητές από το Earlestown, ένα προάστιο ακριβώς μεταξύ Λίβερπουλ και Μάντσεστερ, είναι μια indie-rock μπάντα στο δρόμο προς τη μαζική αναγνώριση. Έχουν ήδη κυκλοφορήσει έξι singles, ενώ ετοιμάζουν το ντεμπούτο album τους, έχοντας πάψει να αποτελούν "μυστικό" της underground σκηνής, καθώς πραγματοποιούν πλέον sold-out shows σε clubs των 2 χιλιάδων και παίρνουν θέση σε μεγάλα φεστιβάλ.

Η προπώληση συνεχίζεται προς 50€. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια, με αρχική τιμή τα 120€. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές: Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους, οpen-bar, προτεραιότητα πρόσβασης στον χώρο, ιδιωτικό parking, ξεχωριστές τουαλέτες.

Ταυτόχρονα, είναι διαθέσιμα τρία διαφορετικά διήμερα εισιτήρια για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ημέρες του Release Athens 2022, κερδίζοντας ένα σημαντικό ποσό:

Iggy Pop, Liam Gallagher, Sleaford Mods, The K's (2/7/22, Πλατεία Νερού) + Bauhaus (8/6/22, Πλατεία Νερού) προς 70€ (κέρδος 15€) Iggy Pop, Liam Gallagher, Sleaford Mods, The K's (2/7/22, Πλατεία Νερού) + Nick Cave and the Bad Seeds, Mogwai, Fontaines D.C. (15/6/22, Πλατεία Νερού) προς 90€ (κέρδος 10€) Iggy Pop, Liam Gallagher, Sleaford Mods, The K's (2/7/22, Πλατεία Νερού) + Clutch & more tba (19/7/22, Κλειστό Φαλήρου) προς 70€ (κέρδος 15€)

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 11876

Online στα releaseathens.gr / viva.gr

Φυσικά σημεία: Καταστήματα Wind, Public, Media Markt, Ευριπίδης, Yoleni’s και Viva Spot Τεχνόπολης

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

To 2022, το Release Athens στέλνει σε όλους τους φίλους της μουσικής το μήνυμα “Release The Earth From Plastic”. Σε όλες τις ημέρες του φεστιβάλ – και όπου αυτό είναι δυνατό – θα χρησιμοποιηθούν βιοδιασπώμενα / ανακυκλούμενα υλικά και εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Ας ξεκινήσουμε όλοι να κάνουμε έστω τα πρώτα βασικά βήματα ώστε να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Περισσότερα, σύντομα.