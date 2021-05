Το Release Athens 2022 υποδέχεται τον αγαπημένο Parov Stelar το Σάββατο 18 Ιουνίου 2022, στην Πλατεία Νερού. Ο διάσημος Αυστριακός καλλιτέχνης και η καταπληκτική μπάντα του θα μας χαρίσουν μία βραδιά αποθέωση της διασκέδασης και του ασταμάτητου χορού, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό!

Ο Parov Stelar θα εμφανιστεί και στη Θεσσαλονίκη την προηγούμενη ημέρα, Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022, στο Fix Factory Of Sound Open Air!



Τα εισιτήρια που έχουν ήδη προπωληθεί ισχύουν κανονικά για τις νέες ημερομηνίες. Σύντομα, θα επανέλθουμε με περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του voucher και τις επιλογές που θα σας δοθούν.



Περισσότερα ονόματα θα ανακοινωθούν σύντομα!



Η προπώληση για το Release Athens συνεχίζεται προς 32 ευρώ και για συγκεκριμένο αριθμό εισιτηρίων. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.



Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια, με τρέχουσα τιμή τα 100 ευρώ. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές: Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους, οpen-bar, προτεραιότητα πρόσβασης στον χώρο, ιδιωτικό parking, ξεχωριστές τουαλέτες.



Διάθεση:



Τηλεφωνικά στο 11876

Online στα www.releaseathens. gr / www.viva.gr

Φυσικά σημεία: Καταστήματα Wind, Reload, Ευριπίδης, Yoleni's και Viva Spot Τεχνόπολης

Όπως προαναφέραμε, o Parov Stelar θα εμφανιστεί και στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022, στο Fix Factory Of Sound Open Air (26ης Οκτωβρίου 15, Θεσσαλονίκη / τηλ. 2310 500670 & 2310 504014).



Η προπώληση συνεχίζεται προς 30 ευρώ και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Οι επόμενες φάσεις της θα ανακοινωθούν στην πορεία.



Διάθεση:



Τηλεφωνικά / στο 11876

Online / viva.gr & fixfactoryofsound.gr

Φυσικά σημεία / στα καταστήματα Reload, Wind





O Marcus Fuereder, γνωστός σε όλους μας ως Parov Stelar, είναι ο καλλιτέχνης που καθιέρωσε τον όρο Electro Swing. Μάγεψε το κοινό από την αρχή της καριέρας του, κατακτώντας παράλληλα το ραδιοφωνικό airplay, με μια σειρά από μεγάλες επιτυχίες, όπως τα "Catgroove", "Booty Swing", "All Night", "The Princess", "Chambermaid Swing", "The Sun", "Matilda" και πολλά ακόμα.



Η μεγάλη του δύναμη παραμένει η σκηνική του παρουσία, παρέα με την πολυμελή μπάντα του. Πλέον, μετράει περισσότερα από 1.000 shows, με απανωτά sold-out σε εμβληματικούς χώρους όπως το Play Station Theater στη Νέα Υόρκη, το Alexandra Palace στο Λονδίνο και το Zenith στο Παρίσι, αλλά και σε πολλά σπουδαία φεστιβάλ, όπως τα Coachella, Glastonbury, Sziget, Lollapalooza, Pukkelpop, μεταξύ άλλων.



Την ίδια στιγμή, είναι περιζήτητος remixer - με συνεργασίες από Tony Bennett & Lady Gaga μέχρι Lana Del Rey, Lukas Graham, Marvin Gaye, Bryan Ferry - ενώ έχει ντύσει με τη μουσική και τα τραγούδια του αμέτρητες διαφημίσεις, ταινίες και σειρές.



Η πιο πρόσφατη δουλειά του, "Voodoo Sonic - The Trilogy", χωρίζεται σε τρία μέρη που κυκλοφόρησαν από τον Νοέμβριο του 2019 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2020. Ένα ακόμα ταξίδι προς τη μουσική ελευθερία και την εξερεύνηση νέων ηχητικών τοπίων που φαίνεται πως θα τον οδηγήσει ακόμα ψηλότερα.



Σε κάθε περίπτωση, αν η ερώτηση που κάνεις στον εαυτό σου είναι "πως θα διασκεδάσω;" o Parov Stelar είναι η απάντηση! Το ελληνικό κοινό το γνωρίζει, ίσως καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο στον κόσμο, γι' αυτό και δίνει πάντοτε βροντερό παρών στις ζωντανές εμφανίσεις του.



Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στo releaseathens.gr



Το 2022, το Release Athens στέλνει σε όλους τους φίλους της μουσικής το μήνυμα “Release The Earth From Plastic”. Σε όλες τις ημέρες του φεστιβάλ – και όπου αυτό είναι δυνατό – θα χρησιμοποιηθούν βιοδιασπώμενα / ανακυκλούμενα υλικά και εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Ας ξεκινήσουμε όλοι να κάνουμε έστω τα πρώτα βασικά βήματα ώστε να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Περισσότερες πληροφορίες, σύντομα.