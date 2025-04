Το ελληνικό dream pop ζει: Ακούστε το νέο single των Sugar For The Pill "LUV"

Οι Sugar For The Pill επιστρέφουν με το ομότιτλο single “LUV” και μας προδιαθέτουν με τον πιο όμορφο τρόπο για τον πολυαναμενόμενο νέο τους δίσκο, που θα κυκλοφορήσει ψηφιακά στις 23 Μαΐου και σε δυο εκδόσεις βινυλίου στις 20 Ιουνίου από Shelflife Records (USA) & Make Me Happy Records (GR).

Πρόκειται για ένα κιθαριστικό dream pop κομμάτι , που μας υπενθυμίζει πως η αγάπη είναι για να τη μοιραζόμαστε. Με αιθέριες κιθάρες, και μια μελωδία που σε ταξιδεύει το “LUV” είναι ένας ύμνος στην δύναμη της αγάπης και τη σημασία της ανθρώπινης σύνδεσης. Το τραγούδι συνοδεύεται από ένα έξυπνο video όπου η πρωταγωνίστρια σαν μία σύγχρονη “Alice in wonderland” και άνθρωποι απ’ όλο τον κόσμο ενώνονται για να μεταφέρουν το καθολικό μήνυμα: “LUV" γιατί :Love is meant to be shared.

Με αυτό το single, οι Sugar For The Pill αποδεικνύουν για άλλη μια φορά την ικανότητά τους να παντρεύουν εξαιρετικά τη Shoegaze με τη Dream pop.

Ο Jordan Lawlor (πρώην μέλος των M83) υπογράφει την μίξη , ο Αλέξης Μπόλπασης την ηχογράφηση ενώ τέλος το mastering έχει αναλάβει ο Daniel Good.

