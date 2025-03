Το νέο single του D3lta "Lonely Together" είναι εδώ

Messier 13 - Stay For A While

O ελληνοβρετανός singer και songwriter D3lta επιστρέφει με το single Lonely Together!

Το Lonely Together αναδύεται από τα βάθη προσωπικής ενδοσκόπησης, αποτυπώνοντας το συναίσθημα της μοναξιάς μέσα σε μια σχέση που χάνεται η επικοινωνία. Αυτή η αποξένωση αποτυπώνεται στη μουσική, όπου η ηλεκτρική κιθάρα και τα εκφραστικά φωνητικά συνυπάρχουν με ηλεκτρονικά στοιχεία, δημιουργώντας έναν ήχο που αντηχεί στον εσωτερικό κόσμο του ακροατή. Το Lonely Together αγγίζει θέματα συνδεσιμότητας και απομόνωσης και αντικατοπτρίζει τη συλλογική ανθρώπινη εμπειρία της αναζήτησης επαφής μέσα στη σύγχρονη πληροφοριακή καταιγίδα.

Διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες

«Το Lonely Together μιλά για το σιωπηλό χάος της μοναξιάς, ακόμα και όταν βρίσκεσαι δίπλα σε κάποιον που αγαπάς. Είναι για εκείνες τις στιγμές που το βάρος των ψυχικών δυσκολιών σε κάνει να αμφισβητείς τα πάντα» -D3LTA



Το "Lonely Together" κυκλοφορεί ως αυτόνομο single, οι fans όμως μπορούν να περιμένουν περισσότερη μουσική από τον D3LTA στο άμεσο μέλλον οπότε και θα κυκλοφορήσουν νέα, συναρπαστικά singles. Όλα αυτά μέχρι τον Οκτώβριο που έρχεται ένα νέο άλμπουμ!

Lonely Together

Music and lyrics: Neil Ormanly, D3lta, John Nathaniel

Produced by Jim Abbiss

Recorded by Marcus Locock

Assisted by Ben Burnett

Mixed by Barny Barnicott

Mastered by Ted Jensen, Sterling Sound

Recorded at Lime Green Monkeys

Mixed at Bluebell Hill Studios

George MacDonald - drums, percussion

Chris Hill - bass, synth

Aggelos - electric lead guitar

Harry Koisser - effects, soundscapes

D3lta - vocal, rhythm guitar

John Nathaniel - Backing Vocals