Ο Freedom Candlemaker κυκλοφορεί το καινούργιο του άλμπουμ "Ageless"

Ο πολυτάλαντος Κύπριος καλλιτέχνης Freedom Candlemaker επιστρέφει με το νέο του άλμπουμ, Ageless - ένα έργο που σηματοδοτεί μια νέα καλλιτεχνική και πνευματική πύλη στην καριέρα του. Μετά από τρία χρόνια δημιουργικής προσπάθειας και προσωπικής αναζήτησης, το Ageless σκιαγραφεί την εξελικτική του πορεία, τόσο στη μουσική όσο και στην εσωτερική του εξέλιξη.



«Το Ageless ανοίγει επιτέλους τα φτερά του στον κόσμο. Ένα ταξίδι τεσσάρων χρόνων, μια πρόσκληση σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας. Ένα έργο βαθιά προσωπικό, μια εξομολόγηση ψυχής που ανυπομονώ να μοιραστώ με τον κόσμο» εξομολογείται ο Freedom Candlemaker.

«Κάθε κομμάτι, είναι ένα βήμα, ένα πέρασμα σε ονειρικά ηχοτοπία - ένας χορός ανάμεσα στην ευαλωτότητα και την απελευθέρωση, ένα κάλεσμα να σπάσουμε τα δεσμά των κοινωνικών κανόνων και να ξαναβρούμε την άχρονη ουσία μας. Είναι ένα άλμπουμ για την εξέλιξη, τη μεταμόρφωση, το θάρρος να αγκαλιάσουμε τον πιο αληθινό μας εαυτό. Αντικατοπτρίζει την προσωπική μου εξέλιξη και ελπίζω να εμπνεύσει τους ακροατές να ξεπεράσουν εμπόδια που τους κρατούν πίσω από την επανασύνδεσή τους με την αυθεντική τους φύση.»





Format: Digital album and vinyl

Label: Louvana Records

Οι φωτογραφίες είναι του Χρίστου Χατζηχρίστου

Σχεδιασμός: Χριστίνα Πάντζαρου

Μάσκες: Ευφροσύνη Μαύρου

Ακολουθήστε τον Freedom Candlemaker [Lefteris Moumtzis]

https://www.moumtzis.com/

Instagram | Facebook | Spotify | Youtube | twitter | apple music



Λευτέρης Μουμτζής aka Freedom Candlemaker | Σύντομο bio

Ο Λευτέρης Μουμτζής είναι μουσικός, τραγουδοποιός και παραγωγός με πάνω από 25 χρόνια καριέρας. Έχει κυκλοφορήσει αναγνωρισμένα άλμπουμ ως συνθέτης, ερμηνευτής και παραγωγός. Το 2016 κυκλοφόρησε το πρώτο του σόλο άλμπουμ Now Happiness, ενώ το 2019 κυκλοφόρησε το άλμπουμ Beaming Light ως Freedom Candlemaker, σηματοδοτώντας νέα καλλιτεχνική πορεία.

Έχει συνθέσει μουσική για θεατρικές και χορευτικές παραγωγές, καθώς και για ταινίες και ντοκιμαντέρ. Είναι ιδρυτής της δισκογραφικής Louvana Records, μαζί με τον Αντρέα Τραχωνίτη, και από το 2009 μέχρι το 2024 υπηρέτησε ως καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Φέγγαρος και του Μουσικού Χωριού Φέγγαρος.

Το Ageless είναι μια βαθιά συναισθηματική και πνευματική εμπειρία, που εξερευνά θέματα όπως η αυτοεκτίμηση, η αφύπνιση και η ελευθερία της ψυχής. Μέσα από ελκυστικές ηχητικές τοπιογραφίες, συνδυάζει την ατμοσφαιρική ροκ με ambient στοιχεία, δημιουργώντας έναν κόσμο όπου η ευαλωτότητα συναντά τη δύναμη. Με πλούσια συνθεσάιζερ, soulful ρυθμούς και απαλά πιάνο, το άλμπουμ ξετυλίγεται μέσα από ονειρικές μπαλάντες, art rock αναταράξεις και dream pop αποχρώσεις.

Η συνεργασία με εξαιρετικούς καλλιτέχνες προσδίδει ακόμα μεγαλύτερο βάθος στο έργο. Ο βρετανός ντράμερ Seb Rochford (Polar Bear, Sons of Kemet) δίνει μια δυναμική πνοή στο Lose Myself, ενώ οι βιολιστές Φώτης Σιώτας και Δημήτρης Φόκεν δημιουργούν μαγευτικά ηχοτοπία στα Painting και Wounds, με τον Φόκεν να συμμετέχει και στην ηλεκτρική κιθάρα. Τα φωνητικά των Nama Dama και Tamara van Esch εμπλουτίζουν την οργανική ατμόσφαιρα του άλμπουμ, προσφέροντας μια ακόμα πιο συγκινητική ακουστική εμπειρία.

Credits Ageless

Όλα τα τραγούδια του Ageless γράφτηκαν από τον Λευτέρη Μουμτζή.

Ηχογραφήθηκαν σε διάφορους χώρους και στούντιο από τους:

Βασίλη Ντοκάκη, Αντρέα Τραχωνίτη, Λευτέρη Μουμτζή, Μάριο Τακούσιη, Χρήστο Παραπαγκίδη, Tamara Van Esch, Jonathan Clayton και Leo Abrahams μεταξύ 2020 και 2023 στη Λευκωσία, την Αθήνα, την Ουτρέχτη και το Λονδίνο.

Μίξη και mastering από τον Βασίλη Nτοκάκη στο Lotus, Αθήνα

Παραγωγή: Λευτέρης Μουμτζής και Βασίλης Ντοκάκης

Στο "Break the box" την παραγωγή έκανε ο Μάριος Τακούσιης

Performed by Freedom Candlemaker

Επιπλέον έπαιξαν οι μουσικοί:

Nama Dama: φωνητικά

Tamara Van Esch: φωνητικά

Δημήτρης Foken: ηλεκτρική κιθάρα στα Never Learned, Painting, Wounds

και βιολί στα Painting, April, Wounds

Φώτης Σιώτας: βιολί και βιόλα στα Painting, April, Wounds

Eleni Era: πιάνο στα Painting και Fragile

Μάριος Τακούσιης: πλήκτρα και πιάνο στα April, Break The Box

Colin Somervell: ηλεκτρικό μπάσο στο Lose Myself

Δημήτρης Οικονόμου: τύμπανα στα Ageless, The Win, Never Learned, Ticking, Break The Box

Νικόλας Τσαγγάρης: τύμπανα στα April και Fragile

Seb Rochford: τύμπανα στο Lose Myself

Από το 2012, ο Λευτέρης Μουμτζής είναι συντονιστής εργαστηρίων και μέντορας, καθοδηγώντας ανερχόμενους μουσικούς και καλλιτέχνες. Έχει συνεργαστεί με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως οι Φώτης Σιώτας, Μιχάλης Σιγανίδης, Αλκίνοος Ιωαννίδης και Μιχάλης Ττερλικκάς, εδραιώνοντας τη φήμη του ως σημαντική προσωπικότητα στη μουσική σκηνή της Ελλάδας και Κύπρου.