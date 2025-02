Ακούστε το νέο τραγούδι των Nightstalker "Heavy Trippin'"

Οι Nightstalker παρουσιάζουν το “Heavy Trippin’”, το δεύτερο single μέσα από το επερχόμενο άλμπουμ τους, με τίτλο "Return From The Point of No Return" που θα κυκλοφορήσει στις 14 Μαρτίου 2025.

Από τους δυναμικούς ρυθμούς και τις εκρηκτικές μπασογραμμές μέχρι την πύρινη ένταση των χαρακτηριστικών φωνητικών του Argy, οι NIGHTSTALKER ενσαρκώνουν τη δύναμη του rock 'n' roll όπως κανείς άλλος. Με τα βαριά grooves, τις εθιστικές μελωδίες και την ατρόμητη στάση τους, αυτοί οι βετεράνοι του heavy rock έχουν γοητεύσει το κοινό από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, δημιουργώντας μια μουσική αλχημεία που συνδυάζει riffs αντάξια για στάδια με μια τραχιά, ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, η οποία κρατά ζωντανή την κληρονομιά τους εδώ και δεκαετίες.

Το Return From The Point of No Return αποτελεί έναν θρίαμβο του heavy rock και μια αδιάψευστη απόδειξη της κληρονομιάς τους.

Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει στις 14 Μαρτίου σε διάφορες εκδόσεις βινυλίου, σε CD digipack και ψηφιακά από την ιταλική Heavy Psych Sounds.

HEAVY TRIPPIN’

Ακούστε το "Heavy Trippin'" σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες

NIGHTSTALKER links

Website ⎜ Facebook ⎜ Bandcamp ⎜ Instagram ⎜Spotify