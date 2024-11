See Your Universe: Οι iota κυκλοφορούν το νέο τους album

Linkin Park – From Zero

Το See Your Universe, η δεύτερη ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά των iota (άι-ότα), κυκλοφόρησε στις μουσικές πλατφόρμες το φθινόπωρο του 2024 και αναμένεται να κυκλοφορήσει σε δίσκο βινυλίου τον Δεκέμβριο του 2024.

Στον νέο τους δίσκο παρουσιάζεται μία νέα σύνθεση για το συγκρότημα, η οποία καλωσορίζει και ως σταθερό μέλος των iota, τον MC Yinka στα φωνητικά.

Μέσα από τα προσωπικά τους βιώματα, οι iota δημιουργούν μία ηχητική εμπειρία, που για τους ίδιους λειτούργει ως ένα σχόλιο προς τη μοναδική σταθερά του σύμπαντος που είναι η αλλαγή και ταυτόχρονα, ως μία απόπειρα απεικόνισης της συνειδητής και ασυνείδητης πραγματικότητας.

Ακόμη, συμμετέχουν ως guest οι: Παναγιώτης Ανδρέου (μπάσο), Ανδρέας Πολυζωγόπουλος (τρομπέτες) και Ιωάννης Χατζηιωάννου (ηλεκτρικό πιάνο).

Το See Your Universe ηχογραφήθηκε στο Fishladder Studio. Την μίξη και την παραγωγή του δίσκου ανέλαβε ο Κίμων Τσομίδης. Το mastering έγινε στο Athens Mastering από τον Ανέστη Ψαραδάκος.

Το εξώφυλλο σχεδίασε ο Backterria.

WHO IS WHO

Οι iota συστήνονται τον Ιανουάριο του 2017, στην Αθήνα. Με επιρροές από nu-jazz, hip hop, world music και electronica δημιουργούν ένα ατμοσφαιρικό κράμα ζωηρών ηχοτοπίων. Αρχές του 2018 κυκλοφορούν το πρώτο τους album με τίτλο Part of Something, από το οποίο αγαπήθηκε ιδιαίτερα το "work".

Ακολουθούν ζωντανές εμφανίσεις σε πολυάριθμες μουσικές σκηνές και φεστιβάλ.

To 2021 βρίσκονται στο στούντιο να ηχογραφούν το δεύτερο τους άλμπουμ See Your Universe.

Τα μέλη των iota είναι:

Μc Yinka - Φωνητικά

Κίμωνας Τσομίδης - Sound design

Νίκος Παραουλάκης - Νέυ

Τάσος Πέππας - Τύμπανα

Μιχάλης Ευδαίμων - Μπάσο

Γιώργος Χριστόπουλος - Κιθάρα

