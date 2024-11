Οι The Smoking Hiccup Machine παρουσιάζουν το νέο τους single "La Guerre"

Linkin Park – From Zero

Οι The Smoking Hiccup Machine είναι ένα power trio είναι ένα σχήμα που δημιουργήθηκε τον Δεκέμβριο του 2016 στην Αθήνα. Η Καπνο-Λοξυγκο-Μηχανή με ακούσματα από τα 60s μέχρι και σήμερα εκφράζεται με δικές της δημιουργίες και τις αποτυπώνει σε γαλλικό & αγγλικό στίχο με ιδέες alternative, hard, surf, psych, blues, rock ηχοχρώματα.

Έχουν κυκλοφορήσει ανεξάρτητα τον Απρίλιο του 2019 σε CD το πρώτο τους EP, “Several Pieces For Different Species” και σε βινύλιο τον Οκτώβριο του 2024 το πρώτο τους LP Α Presence In The Maze.

Σήμερα, μας παρουσιάζουν το νέο τους single "La Guerre", δηλώνοντας σχετικά: «"La Guerre" (Ο Πόλεμος στα Γαλλικά), είναι ένα τραγούδι από το άλμπουμ μας "A presence in the maze”. Ενώ αμφισβητεί με ειρωνικό τρόπο τη διαδικασία που οδηγεί στην καταστροφή του όμορφου πλανήτη μας, το τραγούδι εκφράζει την σύγχυση και την προσπάθεια κατανόησης αυτής της καταστροφής. Καθώς εξελίσσεται, το μυστήριο αποκαλύπτεται και η ουσία αναδύεται: η προστασία της μητέρας φύσης είναι ζωτικής σημασίας.»