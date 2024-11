Κυκλοφόρησε το Cheat Death των 1000mods

Οπαδοί των 1000mods, η ώρα έφτασε! Η πέμπτη σε σειρά, πολυαναμενόμενη πλήρης κυκλοφορία του heavy rock σχήματος από την Κόρινθο είναι πλέον διαθέσιμη σε όλα τα formats (ψηφιακό streaming και φυσική μορφή). Χτίζοντας το ενδιαφέρον με 3 εξαιρετικά singles, οι 1000mods, μετά από 4 χρόνια δισκογραφικής απουσίας, επιστρέφουν με το πιο ιδιαίτερο αλλά και ενδιαφέρον πόνημά τους μέχρι σήμερα.

Το Cheat Death περιέχει στοιχεία που οι 1000mods σταδιακά "μαγείρευαν" από την εποχή του Youth of Dissent (2020) -αν όχι του Repeated exposure to... (2016). Το Σαμπαθικό "Overthrown", το γεμάτο punk ενέργεια "The One Who Keeps Me Down", το Melvins-ο-ειδές "Gotzen Hammer" με το diy horror music video του, το γλυκόπιοτο alternative-ίζον "Love", το πιο-metal-απ'το-metal "Speedhead", το υμνικό "Misery", το ακουστικό ιντερλούδιο "Bluebird", το γλυκόπικρα μελωδικό ομώνυμο track και φυσικά το τραγούδι-δήλωση, το μακροσκελές κλείσιμο που ακούει στο όνομα "Grey, Green Blues", όλα πιέζουν τα μουσικά όρια του σχήματος αλλά και των υποειδών που υπηρετεί, φέρνοντας στην επιφάνεια το πλέον πολυποίκιλο και ενδιαφέρον 1000mods album, που σίγουρα θα μας απασχολήσει για καιρό!

Ακούστε το νέο album Cheat Death σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Θυμίζουμε πως το Cheat Death κυκλοφορεί μέσω της δικής τους Ouga Booga and the Mighty Oug Recordings, σε όλο τον κόσμο πλην των ΗΠΑ, όπου και κυκλοφορεί μέσω της Ripple Music.

Στο μεταξύ ανακοινώθηκαν και οι ημερομηνίες των δύο μεγάλων συναυλιών των 1000mods σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα και πρόκειται για την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου (Principal Club Theater, Θεσσαλονίκη) και το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου (Floyd Live Music Venue).

Σε αυτά τα δύο shows, το συγκρότημα αναμένεται να παρουσιάσει ζωντανά το νέο album, αλλά φυσικά δεν θα λείψει και η κλασική best of setlist, με υλικό από όλη τους την πορεία. Πρόκειται δίχως άλλο για δύο μεγαλειώδεις εμφανίσεις, που θα επισφραγίσουν την κυκλοφορία του Cheat Death σε ισάρριθμες αλησμόνητες βραδιές, όπως άλλωστε πάντα προσφέρουν στις εν Ελλάδι συναυλίες τους.

Τέλος, με το πρώτο Ευρωπαϊκό τους run να ξεκινάει αυτήν την Κυριακή 11 Νοεμβρίου, και αρκετά από τα shows αυτά να έχουν γίνει ήδη sold out ή να έχουν μικρή διαθεσιμότητα σε εισιτήρια, οι 1000mods μόλις ανακοίνωσαν και τις ημερομηνίες της μεγάλης ανοιξιάτικης Ευρωπαϊκής τους περιοδείας, που ξεκινάει στις 5 Μαρτίου και ολοκληρώνεται στις 5 Απριλίου.

Οι παραγγελίες για το Cheat Death συνεχίζονται μέσω του website της Ouga Booga Recordings, με εξαίρεση την -περιορισμένη σε ποσότητα- έκδοση κίτρινου-κόκκινου splatter βινυλίου, που εξαντλήθηκε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της κυκλοφορίας.

Προπαραγγείλτε το νέο album Cheat Death εδώ.

Της παραγωγής και μίξης του album επιμελήθηκε ο πλέον παλιός γνωστός των 1000mods και θρυλικός μηχανικός ήχου Matt Bayles (Pearl Jam, Mastodon, Isis, Soundgarden κλπ), που είχε κάτσει πίσω από τη κονσόλα και για την δημιουργία του “Youth of Dissent” album του 2020. Οι ηχογραφήσεις έλαβαν χώρα στα φημισμένα Sierra Studios στην Αθήνα, ενώ του mastering επιμελήθηκε ο -επίσης παλιός συνεργάτης τους- Brad Boatright στο Audiosiege studio στο Πόρτλαντ των ΗΠΑ.

Το εξαιρετικό artwork σχεδίασε η Εύα Μουρτζή.

Μείνετε συντονισμένοι με το συγκρότημα και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα τους μέσω του www.1000mods.com.

