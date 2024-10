Ο bass heavy ήχος του Autow Nite Superstore επιστρέφει

Σε μία τυχαία Δευτέρα στις αρχές του Σεπτέμβρη οι προτάσεις της εκπομπής New Music Fix του BBC Radio 6 ενσωματώνουν το single “Bad Faith” του Αθηναίου παραγωγού και DJ Autow Nite Superstore, δίπλα στις νέες κυκλοφορίες των Four Tet, Kelly Lee Owens, Midland και The Dare.

Ώρες πριν το ΒΒC 6 spin, το Βερολινέζικο Kaltbult magazine είχε φιλοξενήσει την πρεμιέρα του πρώτου single, καταγράφοντας με τον πιο «αγχωτικό» τρόπο τις traffic συμπεριφορές των Αθηναίων.

Ακολούθησε η UK Garage σπίντα του “Prism” με το σχετικό visualiser και συνοδεύτηκε από το mix του για το Noods Radio στο Bristol και στα μέσα της περασμένης εβδομάδας, η underground κοινότητα Raw People από το Παρίσι έκανε πρεμιέρα στο “Betrayal In The Common Room”, ένα κομμάτι που είχε ξεχώρισει και από την εμφάνιση του στο In Orbit festival του 2023.

O Aθηναίος Autow Nite Superstore δουλεύει την δισκογραφική επιστροφή του τα τελευταία τρία χρόνια και για τα standards των εγχώριων εναλλακτικών κυκλοφοριών η νέα μουσική που ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει έχει ήδη βρει το στοχευμένο κοινό σε μητροπόλεις της Ευρώπης, όπως η Spotify λίστα του Λονδρέζικου μουσικού site DMY με τα νέα electronic acts του φετινού φθινοπώρου.

Συνδυάζοντας heavy basslines και beats από την club και rave κουλτούρα με άλλοτε ποπ και άλλοτε rap φωνητικά ο παραγωγός και DJ επανασυνδέεται με τον underground ήχο στο Running Towards the End of the Light, λαμβάνοντας υπόψη πόσο μπορεί η λεγόμενη «πειραματική μουσική» να μετατραπεί στο νέο mainstream κύμα.

Το album που κυκλοφορεί την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου είναι το σύνολο ειλικρινών εκφράσεων και όχι απλώς ένα album dance μουσικής που ακολούθησε την αναμενόμενη κατεύθυνση. Αναλογιζόμενος τη μουσική που τον διαμόρφωσε όλα αυτά τα χρόνια – από την techno και το ambient, μέχρι τις πειραματικές θέσεις του Gabber Eleganza, το alt-rap , το dubstep και τo UK bass movement των 10s – ο Autow Nite ανακατεύει όλα τα στοιχεία της μέχρι τώρα πορείας του σε μια νέα φόρμουλα και ετοιμάζεται παράλληλα για την πρώτη του βινυλιακή έκδοση, με το φυσικό προιόν να είναι διαθέσιμο μερικές εβδομάδες μετά την ψηφιακή κυκλοφορία.

Pre save link για ψηφιακές πλατφόρμες

Pre order βινυλίου